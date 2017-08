330 43

WEX Virtual Payments obtiene licencia para dinero electrónico y se convierte en socio principal de Mastercard en Europa

30/08/2017 - 14:40

- Business Wire

WEX Inc. (NYSE: WEX), proveedor líder de soluciones de pagos corporativos, ha anunciado que su oficina europea ha conseguido una licencia del Electronic Money Institute (EMI) mediante la Financial Conduct Authority (FCA), convirtiéndose como resultado, en socio principal de Mastercard.

La licencia de EMI permite a WEX ofrecer crédito, y por tanto, toda la gama de productos, en los 31 países del Espacio Económico Europeo (EEE), que según las últimas cifras de PhocusWright, es un mercado turístico valorado en unos €273.000 millones. Esta nueva licencia acelera los planes de expansión europeos de WEX, que han sido una parte esencial de la estrategia mundial de la línea de negocio de los pagos virtuales.

“La obtención de nuestra propia licencia de dinero electrónico y la incorporación como socio principal de Mastercard son elementos clave de nuestra estrategia europea", afirma Ian Johnson, director comercial para Europa de WEX. “La mayoría de las empresas buscan formas efectivas de gestionar los pagos de los proveedores y estamos encantados de ofrecer nuestra amplia gama de productos y servicios crediticios en el EEE".

Y continúa Johnson, “siempre buscamos formas de ofrecer mejor servicio a nuestros clientes y de esta forma lo podemos hacer de nuevo: siendo nosotros mismos los emisores de tarjetas, podemos ser más ágiles en el mercado y con la cartera de productos más amplia en este sector, podemos ofrecer importantes reducciones de costes para nuestros clientes. Estamos muy centrados en nuestros clientes y creemos firmemente que esta iniciativa nos convertirá en un socio aún más valioso para ellos”.

WEX fue pionero de los pagos virtuales en el año 2000 y la empresa sigue centrada en atender al sector turístico mundial donde cuenta con una amplia base de clientes. Los pagos virtuales de WEX están disponibles en las principales divisas internacionales, y en tarjetas de crédito, débito y prepago, que minimizan los costes de cambio de moneda y ayudan a los clientes a maximizar su rentabilidad por reserva. Los pagos virtuales de WEX ya se usan en 210 países y territorios en todo el mundo y en más de 150 divisas. Para más información sobre las soluciones WEX en Europa, visite www.wexvirtualpayments.com.

Afirmaciones referidas al futuro

Esta nota de prensa contiene afirmaciones referidas al futuro, incluyendo las afirmaciones relativas a: las previsiones del equipo directivo en cuanto los planes de expansión en Europa; y, la utilidad de la licencia del Electronic Money Institute (EMI) de la Financial Conduct Authority (FCE) recién obtenida y de ser un miembro principal de MasterCard. Todas las declaraciones que no sean afirmaciones de hechos históricos pueden ser consideradas afirmaciones referidas al futuro. Cuando se usan en esta nota de prensa las palabras "puede", "podría", "prevé", "planea", "continúa", "proyecta", "pretende", "estima", "cree", "prevé" y expresiones similares se pretende identificar afirmaciones referidas al futuro, aunque no todas las afirmaciones referidas al futuro contienen dichas palabras. Estas afirmaciones referidas al futuro están sujetas a un número de riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados difieran de forma material, incluidos: Los efectos de las condiciones económicas generales en los patrones de abastecimiento, así como la actividad de procesamiento de pagos y transacciones; el impacto de las tasas de cambio de moneda extranjera en las operaciones de la empresa, en los ingresos brutos y las ganancias; cambios en los tipos de interés; el impacto de las fluctuaciones en los precios del combustible; los efectos de la expansión empresarial de la compañía y las iniciativas de adquisiciones potenciales, cambios adversos a las relaciones empresariales o con los empleados, incluidos aquellos que resultan de la finalización de una adquisición; respuestas de la competencia en lo referente a las adquisiciones, incertidumbre del rendimiento financiero previsto de las operaciones combinadas tras la finalización de una adquisición, la capacidad de integrar con éxito las adquisiciones de la empresa, incluidas las operaciones y empleados de Electronic Funds Source LLC; la capacidad de conseguir las sinergias y los ahorros de costes previstos; costes, cargos o gastos inesperados resultantes de una adquisición; incapacidad de la empresa para operar y ampliar con éxito los programas de tarjetas de combustibles comerciales en Europa y Asia de ExxonMobil; la incapacidad de que las inversiones corporativas den como resultado el valor estratégico previsto; el impacto y tamaño de las pérdidas crediticias; el impacto de los cambios en las normas crediticias de la empresa; vulneraciones de los sistemas tecnológicos de la empresa o de los de nuestros proveedores de servicios de terceras partes y cualquier impacto negativo resultante en nuestra reputación; responsabilidades o relaciones con clientes o comerciantes; la incapacidad de la empresa para mantener o renovar acuerdos clave; la incapacidad para ampliar las capacidades tecnológicas y ofertas de servicios de la empresa de forma tan rápida como la de nuestros competidores; incapacidad de implementar con éxito las estrategias y capacidades de tecnología de información de la empresa en relación con la externalización de su tecnología y los acuerdos de suministro y cualquier otro coste resultante asociado con ese con esa incapacidad;  las acciones de los organismos normativos, incluidos los reguladores bancarios o de valores, o posibles cambios en la normativa bancaria o financiera que afecten al banco industrial de la empresa, la empresa como socio corporativo o a otras subsidiarias o filiales; el impacto de las obligaciones en circulación de la empresa en sus operaciones; el impacto del apalancamiento aumentado en las operaciones, resultados o capacidad de préstamo en general de la empresa, y como resultado de las adquisiciones, específicamente; el nacimiento de cargos por deterioro si cambia nuestra evaluación del valor justo de algunas de nuestras unidades de reporting; las incertidumbres de litigios; así como otros riesgos e incertidumbres definidos en el Item 1A de nuestro Informe Anual para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, presentados en el Formulario 10-K ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC en sus siglas en inglés) el 6 de marzo de 2017 y nuestro Informe Trimestral en el Formulario 10-Q para el trimestre cerrado el 31 de marzo de 2017, presentado ante la SEC el 8 de mayo de 2017. Las afirmaciones referidas al futuro de la empresa no reflejan el potencial impacto futuro de cualquier alianza, fusión, adquisición, disposición o recompras de acciones. Las afirmaciones referidas al futuro solo son válidas para la fecha de esta nota de resultados y no se debe depositar una confianza indebida en estas afirmaciones. La empresa renuncia a toda obligación de actualizar cualquier afirmación referida al futuro como resultado de nuevas informaciones, eventos futuros o por cualquier otro motivo.

Acerca de WEX Inc.

WEX Inc. (NYSE: WEX) es un proveedor líder de soluciones de pagos corporativos. Desde su origen, con tarjetas de pago para las flotas de vehículos en 1983, WEX ha ampliado su negocio como proveedor multicanal de soluciones de pagos corporativas. En la actualidad, cuenta con más de 10 millones de vehículos y ofrece una excepcional seguridad y control de transacciones para una amplia gama de sectores empresariales. WEX cuenta con un grupo mundial de clientes y socios mediante sus operaciones en todo el mundo, con oficinas en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, Noruega y Singapur. WEX y sus filiales cuentan con más de 2.700 empleados. La empresa comenzó a cotizar en 2005 y tiene operaciones en la Bolsa de Nueva York, con el símbolo de cotización “WEX.” Para más información, visite www.wexinc.com y siga a WEX en Twitter en @WEXIncNews.

Â

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

PUBLICIDAD