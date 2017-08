El Corte Inglés venderá vehículos de Tesla en Lisboa y Madrid

El Corte Inglés, no es la primera vez que intenta poner una plataforma de venta de automóviles, hace tiempo tenia en los centros, unas pantallas, en las cuales se podía uno configurar el coche deseado, resultado.... fracaso, un coche no es una nevera, un tostador, o una tele, hay que tener expuestas unidades para verlos, porque si fuese cuestión solo de Web, nos metemos en páginas de búsquedas de coches en Alemania, y mas efectivo imposible... y mas barato tampoco, (con excepciones )..... Ahora bien, si en el futuro ponemos por parte de las marcas, unas exposiciones permanentes de sus coches, y uno lo compra a través de vendedores WEB, siendo la entrega a través del propio fabricante.... la cosa cambia, y ya puestos porqué no... directamente el fabricante, con una red de talleres concertados....



Me temo que doy fuego al diablo.... pobres concesionarios, mal futuro.