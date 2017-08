Toshiba Gana el Premio Summer 2017 Pick de Buyers Lab

Toshiba Tec Corporation (TOKYO: 6588) anuncia que su e-STUDIO4508A ha ganado el premio Summer 2017 Pick de Interponer Inteligente - Buyers Lab. El último producto monocromático de Toshiba superó a periféricos multinacionales (multinacional peripecia, MFP) similares en confiabilidad, utilidad, seguridad, valor y función durante seis meses de rigurosas pruebas de comparación de productos.

Esta edición de Smart News Release (comunicado de prensa inteligente) incluye contenidos multimedia. Vea aquí la publicación completa: http://www.businesswire.com/news/home/20170830005050/es/

