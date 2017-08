Fomento pide tiempo a la plantilla de Aena para negociar las alzas con Hacienda

El Ministerio de Fomento ha pedido tiempo a la plantilla del Grupo Aena para lograr el visto bueno de Hacienda a las alzas salariales y de plantilla exigidas por los sindicatos y así poder cerrar el conflicto laboral sin una nueva oleada de huelgas. En concreto, el secretario de Estado, Julio Gómez-Pomar, ha solicitado algo más de una semana de plazo (hasta el 7 de septiembre) a los representantes sindicales para trasladar sus peticiones al departamento que dirige Cristóbal Montoro y al Ministerio de Empleo, que son los que tienen la última palabra en estas cuestiones y así conocer con qué margen cuentan para negociar.

Las partes se volverán a reunir el jueves que viene. Los sindicatos esperan que a la reunión asistan altos cargos del Ministerio de Hacienda y de Fomento y que desde el Ejecutivo se presenten propuestas "concretas y reales" sobre las que empezar a trabajar, explicó Francisco Casado de CCOO. En principio, Gómez Pomar ha asegurado que entiende y comparte las peticiones de los sindicatos y que desde el Gobierno "existe voluntad de llegar a un acuerdo", en todos los puntos, que además de las mejoras laborales, incluyen la prórroga del convenio laboral anterior hasta 2021.

Así, Gómez-Pomar ha explicado que el propio Ministerio de Fomento ha realizado una serie de propuestas de crecimiento "importante" de las plantillas que van más allá de la tasa de reposición aprobada en los Presupuestos. El secretario no ha querido concretar el incremento pero asegura que "va en línea con las necesidad de las empresas por el crecimiento de la actividad que están registrando". Por su parte, los sindicatos han solicitado que se contraten a 250 empleados más en Enaire y 450 más en Aena. En cuanto a la mejora de los salarios, piden una paga lineal única ligada a beneficios como los 40 millones de euros que el Ministerio de Hacienda ha dado a sus empleados para elevar la recaudación en 700 millones.

El secretario de Estado ha aprovechado la reunión para pedir a los sindicatos "un periodo de tranquilidad" para poder trabajar con los diferentes ministerios por lo que espera que no convoquen la huelga de 25 días anunciada para el próximo 15 de septiembre. Por su parte, los representantes sindicales de USO, UGT y CCOO solo han aceptado volver a reunirse el próximo jueves pero no han confirmado si mantendrán la paz social. Y es que, hoy se reúnen para explicar a los comités ejecutivos el contenido de la reunión y para votar si conceden la tregua al Gobierno o convocan mañana mismo de forma oficial la huelga.

Sin pacto en El Prat

Mientras Fomento busca ganar tiempo en el conflicto de Aena, la huelga de Eulen en El Prat continua convocada. La empresa que preside María José Álvarez ha rechazado la propuesta de acuerdo presentada ayer por la Generalitat de Cataluña, que hace las veces de mediador en el conflicto, a la espera de que el jueves se conozca el laudo obligatorio. "No vamos a tomar ninguna decisión ni posición hasta que conozcamos el contenido del laudo", explican fuentes de Eulen. La Generalitat había propuesto que la firma levantase las sanciones y se comprometiera a no realizan ninguna más a cambio de que la plantilla aceptase el laudo. Es decir, que no lo denuncie.

