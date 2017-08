330 43

Philips lanza al mercado su nueva aplicación de grabación de voz para iOS

29/08/2017 - 10:50

- Business Wire

Speech Processing Solutions, el líder mundial en soluciones de dictado profesionales, lanza una nueva versión de la aplicación de grabación de voz de Philips para iOS. La aplicación parte del compromiso que ha contraído Philips con sus clientes de ofrecerles innovaciones que ahorren tiempo y aumenten la productividad.

Esta edición de Smart News Release (comunicado de prensa inteligente) incluye contenidos multimedia. Vea aquí la publicación completa: http://www.businesswire.com/news/home/20170829005110/es/

Philips dictation recorder app (Photo: Business Wire)

Ahorre tiempo hablando en lugar de teclear

El hecho de poder convertir la voz en texto de forma fácil y sencilla desde cualquier lugar hace la vida más fácil a los usuarios. “La aplicación le permite aprovechar cada minuto: el tiempo que pasa fuera de la oficina, viajando en su coche o esperando en el aeropuerto. Grabe, edite y envíe sus grabaciones para que se transcriban desde cualquier lugar y ahorre tiempo”, explica el Dr. Thomas Brauner, Director ejecutivo de Speech Processing Solutions.

El Dr. Brauner continúa: “El dictado no solo es útil para los abogados, los médicos y los peritos de seguros. Puede contribuir a la eficiencia y la productividad de cualquier profesional; y hacer que cada minuto de su tiempo cuente de verdad.” Bob Davis, Director ejecutivo de Bell Fish Company, una innovadora empresa de tecnología alimentaria de EE. UU., confirma: “Intento no perder el tiempo tecleando, porque mis dedos no siguen el ritmo de mis ideas. Con el dictado, puedo plasmar todas mis ideas de una manera razonablemente coherente mientras aún las tengo frescas, y luego perfeccionar el trabajo a partir de ahí.”

Conversión inmediata de audio en texto escrito

La aplicación funciona de forma perfectamente armoniosa con la solución de flujos de trabajo de dictado SpeechLive de Philips, que ofrece servicios adicionales como la gestión de archivos basada en navegador, el reconocimiento de voz automático y un servicio de transcripción, en el que los profesionales debidamente formados pueden transcribir hasta los documentos más complejos. Integrar la solución con su asistente personal también es una tarea fluida que no requiere esfuerzo. “Da igual que acabemos de salir del juzgado, que estemos en otra oficina o en casa. Podemos enviar los dictados inmediatamente a nuestros secretarios para que los transcriban”, explica Dan Hutchinson, Director gerente de Cooke and Hutchinson, una famosa firma de abogados australiana que utiliza las soluciones de dictado de Philips.

La calidad de una marca de confianza

Philips tiene el orgullo de contar con un largo historial de impecables soluciones de dictado integrales para sus usuarios. Hace tiempo que Philips se ha establecido como líder del sector del dictado con productos que van desde dispositivos de entrada de hardware de gran calidad, como el famoso Philips SpeechMike Premium, hasta distintas soluciones de software de trabajos de flujo y transcripción. “Philips lleva más de 60 años en el negocio del dictado. El SpeechMike Premium ha demostrado ser el producto de referencia de los micrófonos de dictado profesionales del sector y con nuestra solución de flujo de trabajo de dictado y aplicación de grabación de voz SpeechLive, llevamos el dictado al siguiente nivel”, añade el Dr. Brauner.

La nueva aplicación de grabación de voz de Philips se puede descargar de ITunes Store para iOS y para los usuarios de Android de Google Play Store.

Para obtener más información sobre la aplicación y la solución basada en la nube SpeechLive, visite: www.speechlive.com

Acerca de Speech Processing Solutions

Speech Processing Solutions es el líder global en lo que respecta a las soluciones de dictado profesionales. La compañía se fundó en 1954 en Austria como filial de Philips y lleva 60 años impulsando la creación de soluciones de voz a texto innovadoras. La compañía ha desarrollado productos pioneros como la Philips SpeechAir móvil, la grabadora de voz Philips PocketMemo, el micrófono para dictados Philips SpeechMike Premium USB y la aplicación de grabación de voz Philips para smartphones, cumpliendo así sus demandas de excelencia y calidad superior. Gracias a su reciente innovación, Philips SpeechLive, diseñada como solución de flujo de trabajo basada en la nube, los dictados y las grabaciones son más rápidas y fáciles que nunca. Las ofertas y productos perfectamente adaptados de Speech Processing Solution ayudan a los profesionales a ahorrar tiempo y recursos, así como a maximizar la eficiencia.

Sigue a Speech Processing Solutions:

Facebook: http://www.facebook.com/philipsvoicetracer

Instagram: https://www.instagram.com/philips_dictation/

Twitter @speech_com:http://www.twitter.com/speech_com

YouTube: http://www.youtube.com/philipsdictation

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/speech-processing-solutions

Vea la versión original en businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170829005110/es/

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

PUBLICIDAD