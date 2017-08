La Audiencia Nacional anula una multa de 22,6 millones a Repsol impuesta por CNMC

Chapuzas CNMC. Me gustaría ver los sueldos que cobran sus altos directivos y si está justificad que no sepan tramitar un expediente administrativo sancionatorio sin abocarlo a la nulidad.



O quizá no es que no sepan, sino saben que no pueden molestar a gente tan importante, y les basta hacer "como sí" para que luego anulen la multa.



Verguenza: No he sido yo Repsol, ha sido mi filial Repsol 2.0, que poseo al 100%, pero no la dirijo ni tengo que ver que es libre e independiente. Y la CNMC no mira en el Registro Mercantil, claro . Pues nada, absueltos.



Ni" levantamiento del velo", ni administrador de facto, ni grupo empresarial. Aplicar eso a los "capos" nunca, eso solo vale para empresas "de pobres".



Otras veces, como con Agroseguro, o las Telecos, cuando les llegan las denuncias ya ni abren expediente y si ha sonado mucho, nada más les hacen "recomendaciones" de que sean "bueeenos".



Que los disuelvan ya. CNMC Ee un gasto caro inútil y sus directivos son nombrados para proteger monopolios y situaciones de favor para los de siempre. Se rien de nosotros.