Los bancos más que doblan el coste de las transferencias para mejorar ingresos

A ver si nos enteramos no te enteras de nada. Cuando una empresa de distribución compra naranjas al agricultor le paga por las naranjas. Cuando se las vende al supermercado cobra por esas naranjas. Es lógico y normal.



Cuando la banca me compra mi dinero (depósito, cuenta corriente, libreta, ...) debe pagar por mi dinero. Y cuando vende ese dinero (préstamo, crédito, aval, ...) debe cobrar por ese dinero. Lo que no tiene sentido es que cobre por comprar dinero. ¿O acaso el distribuidor cobra al agricultor cuando le compra?



Y por favor no me hable de herencias. Tras tan sólo 20 años sigo esperando que un banco tradicional ponga las acciones de mi padre a mi nombre. Sólo llevo 20 años esperando. Tan sólo me costó un juicio a un banco tradicional abrir la caja de seguridad de mi padre cuando falleció siendo el único heredero.



Y por favor ¿me puede decir qué servicios me proporciona la banca? ¿Fondos? Esos me los proporcionan otras entidades no bancarias y con mejores rentabilidades. ¿Acciones? Me cobran menos en cualquier entidad no bancaria ¿Préstamos? Por supuesto y ahí no tengo ningún problema en pagar.



Los bancos tradicionales son órganos del pasado. Se creen que por cobrar comisiones al estilo Estado Islámico van a sobrevivir. Pero sólo pueden sobrevivir los más baratos y los más rápidos. Y eso lo perdió la banca que sigue con la misma estructura que hace 10 años. No se necesita tanta sucursal. No se necesitan tantos empleados, y lo siento, pero es la verdad. En realidad para la mayor parte de las operaciones se necesita una conexión a internet. Y sólo para contadísimas ocasiones hay que llamar por teléfono.