Los trabajadores de Eulen de El Prat volverán a la huelga

Los trabajadores de Eulen en los controles de seguridad del Aeropuerto de Barcelona-El Prat volverán a la huelga el 8 de septiembre para protestar por las "represalias" aplicadas por la empresa contra cuatro trabajadores por haber incumplido los servicios mínimos.

Así lo ha decidido la asamblea celebrada hoy en El Prat de Llobregat (Barcelona), en la que han votado 115 trabajadores de los 350 que tiene la empresa en el aeropuerto barcelonés, todos ellos a favor de la huelga.



Los paros serán todos los viernes de 10:30 a 11:30 horas y de 18:30 a 19:30 horas, si bien el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, ha avisado de que se podrían ampliar si no se retiran las sanciones.



Por ahora, hay cuatro trabajadores afectados: dos han sido despedidos y dos multados, según los cálculos del comité de huelga, que la empresa no ha confirmado ni desmentido.



"Se ha decidido masivamente, con el 100 % de los votos favorables, que si el laudo no contempla la retirada de lo despidos y las sanciones, la huelga irá adelante y se podría ampliar", ha subrayado Giménez.



El asesor hace referencia al laudo de obligatorio cumplimiento que el árbitro designado por el Estado, Marcos Peña, debe hacer público este jueves, y que podría incluir la anulación de sanciones, una máxima que estaba incluida en la propuesta de la mediación de la Generalitat que los trabajadores rechazaron.



La nueva convocatoria de huelga se presentará mañana ante el Departamento de Trabajo de la Generalitat, que a continuación deberá reunirse con las partes para intentar conciliar las posiciones.



Giménez ha augurado "represalias masivas" si no se toman medidas para evitar nuevas sanciones, ya que a su entender Eulen ha echado el freno en sus intenciones de despedir a los trabajadores más combativos porque no quieren dar una mala imagen en los medios de comunicación.



La empresa tiene dos meses para efectuar estas sanciones y en Infojobs piden 100 vigilantes para el aeropuerto, con lo que prevemos que "cuando ya mediaticamente se haya acabado, habrá más represalias", ha sostenido.



Con todo, si llega la nueva huelga lo hará con el conflicto laboral primigenio, que consistía en una reclamación de mejores condiciones laborales y salariales, resuelto.



Esto al menos sobre el papel, ya que Giménez ha recalcado que la plantilla no reconoce el laudo porque a su entender no ha habido ningún incidente durante la huelga en los controles de seguridad del Prat que la justifique.



En este sentido, ha apuntado que mañana presentarán una denuncia ante el Tribunal Supremo (TS) porque consideran que se han "pisado" sus derechos laborales.



En paralelo, se llevará a la asamblea el laudo del árbitro Marcos Peña para que la plantilla pueda manifestarse, y, si dieran el visto bueno, darían el conflicto laboral por cerrado.



"Si sale que no, haremos lo que la asamblea decida. El laudo es obligatorio mientras que no haya un juzgado que diga que no es legal. Lo que pasa es que las medidas que puedan tomar los trabajadores si no aceptan el laudo son diversas", ha zanjado.

