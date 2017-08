Los grandes almacenes de El Corte Inglés absorben Hipercor para mejorar su rentabilidad

La gran superficie saca músculo al ganar un 8,5% más mientras el beneficio de Sfera cae por la divisa

La cúpula de El Corte Inglés ha aparcado todos los planes de crecimiento y expansión internacional de su joya de la corona, los grandes almacenes, hasta que blinden su rentabilidad y consigan volver a los números de antes de la crisis, cuando en 2007 ganó 481 millones y facturó 10.134 millones de euros. La estrategia del gigante de la distribución para mejorar el margen de ganancias sobre ventas pasa por integrar Hipercor en los grandes almacenes, una operación que empezó a cuajarse a principios de año y que se ha aprobado este domingo en la Junta de Accionistas celebrada para dar cuenta de los resultados del año, entre otras cosas.

"Hemos trabajado y seguimos trabajando intensamente en reordenar los hipermercados para potenciar el área de alimentación y evitar redundancias con las ofertas de El Corte Inglés. Buscamos con ello aprovechar sinergias y optimizar recursos y, sobre todo, aumentar la rentabilidad por metro cuadrado", aseguró en esta línea Dimas Gimeno, consejero delegado de El Corte Inglés, en una carta a los accionistas.

Fuentes oficiales de la compañías explicaron que la integración de ambos negocios se notará en las cuentas, ya que las ventas, los gastos y las ganancias de Hipercor se sumaran a las de los grandes almacenes, y en la distribución de los productos en la superficie de los distintos centros. Y es que, la compañía fundada por el ya fallecido Isidoro Álvarez busca unificar la oferta de textil, tecnología, de mobiliario y alimentación para "facilitar la vida al cliente", favorecer sus compras, optimizar cada metro cuadrado y "evitar redundancias entre ambos formatos", explican.

Por su parte, el grupo insiste en que la marca Hipercor "no desaparecerá", en que no se reducirá la plantilla ni el espacio destinado al área comercial. En este punto, fuentes oficial de El Corte Inglés aseguraron que tras la finalización del último plan de bajas, que ha costado 178 millones de euros, no está previsto que se ponga en marcha ningún otro. Según las cuentas publicadas por la compañía, la plantilla total de El Corte Inglés medida en jornada completa se ha reducido en 290 personas con respecto a 2015 hasta los 80.640 trabajadores. Tras este descenso se encuentra una reducción del 18 por ciento de los directores y gerentes y una laza del 5,55 por ciento de la plantilla del área comercial.

Los primeros avances en la integración de los grandes almacenes e Hipercor ya se han dejado notar en las cuentas de ambos negocios. El hipermercado ha reducido sus ventas mientras que la gran superficie ha mejorado sus ingresos y ganancias a lo largo del último ejercicio fiscal, que ha concluido en febrero del 2017.

Los grandes almacenes tiran del carro. El principal negocio del grupo que preside Dimas Gimeno ha sacado músculo a lo largo del ejercicio pasado. La facturación de las grandes superficies ha subido 2,8 por ciento hasta los 9.716 millones de euros mientras que el ebitda se ha disparado un 20,6 por ciento hasta los 652,2 millones de euros. Esta fuerte mejora del resultado de explotación se explica porque en el negocio de la distribución, una leve subida de las ventas implica un fuerte alza del margen ya que gran parte de los gastos son fijos y no dependen de la demanda. Así, a mayor número de ventas, menor gastos unitarios. El grupo explica que los grandes almacenes, que han ganado 184,5 millones, un 8,5 por ciento más, ha registrado mejoras en todas sus divisiones mientras han destacado la importancia de "omnicalidad". La moda es una de las patas más importantes de la compañía que está reforzando su apuesta por las marcas propias (ha lanzado una línea para adolescentes, TeenStore, y una nueva marca de baño premium, Énfasis Black) y el diseño de espacios específicos. A su vez, se están reposicionando en segmento de la decoración y menaje del hogar con el lanzamiento de una línea propia con diseños únicos y la habilitación de nuevos espacios, con los que esperan plantar cara a Zara Home y recuperar las ventas. Otra estrategia importante para elevar las ventas de esta filial es la apuesta por el turismo de compras. "No hay que esperar al turismo. Hay que ir a por él", aseguran fuentes de la compañía antes de explicar las iniciativas que han puesto en marcha para conquistar el mercado asiático en alianza con Iberia.

Cede terreno ante la reordenación de espacios. A pesar de la incipiente recuperación del consumo en España, las ventas del hipermercado de El Corte Inglés han cerrado el ejercicio de capa caída. A la tendencia, cada vez más extendida, de optar por la oferta de proximidad y a la fuerte competencia, liderada por Mercadona y Carrefour, se suma el plan de integración con los grandes almacenes, que han hecho perder metros cuadrados y productos a la filial. Así, Hipercor, que tiene 43 centros en España, ha cerrado su año fiscal con una cifra de negocios de 1.322 millones de euros, un 5,7 por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado y ha registrado un ebitda de 71,9 millones, lo que implica un descenso del 12,9 por ciento. Por su parte, el beneficio neto se ha duplicado hasta el 1,07 millones de euros por los menores gastos financieros, entre otras cosas. "La reordenación de espacios, que ya se ha iniciado en algunos establecimientos (especialmente bazar y textil), ha tenido impacto en las ventas de la cadena Hipercor que ha visto minorada la superficie de venta durante el periodo de acondicionamiento de los espacios comerciales", explica la propia compañía en la presentación de los resultados anuales.

Alianza con Repsol para crecer en proximidad. El plan de reestructuración de los supermercados puesto en marcha por El Corte Inglés hace unos años está dando un buen resultado. La compañía optó por eliminar las tiendas de conveniencias (Opencor) y potenciar los supermercados de proximidad Supercor que este año han mejorado su ebitda (resultado bruto de explotación) un 30,3 por ciento hasta los 27,58 millones de euros mientras que las ventas han subido un 1,9 por ciento a los 613,4 millones de euros. A su vez, la línea de negocio ha ganado 4,7 millones en 2016 frente a los 260.000 euros del año anterior. La cadena ha alcanzado los 214 establecimientos y ha cerrado un acuerdo con Repsol papara convertirse en la central de compras de los supermercados que integran su red de gasolineras, lo que supone alrededor de 3.500 estaciones de servicio.

La crisis de las divisas lastra sus resultados. Sfera, la insignia más internacional de El Corte Inglés, ha sufrido en sus carnes los vaivenes del mercado de las divisas. Las ventas de la marca de ropa para mujer han crecido un 7,3 por ciento en el pasado ejercicio fiscal gracias al aumento de la demanda y a que ahora llega a más público tras haber abierto a lo largo de 2016 un total de 19 tiendas propias y más de 70 nuevos puntos de venta en otros mercados. La otra cara de la moneda de la expansión ha sido la fuerte inversión y la evolución negativa del tipo de cambio respecto al dólar y al peso mexicano que han afectado al beneficio consolidado. Así, Sfera ha visto como su ebitda caía un 34,8 por ciento hasta los 32,1 millones, registrando el mayor descenso de todos los negocios del grupo. En esta línea, el resultado neto ha alcanzado los 3,1 millones de euros, un 53,1 por ciento menos que en el ejercicio fiscal de 2015. La enseña ya está presente en España, Portugal, Grecia, México, Perú, Chile, Suiza, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Filipinas. A lo largo de este año entrará en Suiza y Alemania.

El único negocio que se mantiene en pérdidas. Los planes del grupo que preside Dimas Gimeno de acercar a las ciudades el negocio de bricolaje empiezan a dar sus frutos pero no ha servido para sacar de pérdidas Bricor. La filial ha cerrado el ejercicio 2016 con unos números rojos de 5,9 millones de euros, lo que supone una reducción del casi el 32 por ciento con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Y es que, las ventas del negocio de bricolaje para el hogar han subido un 1,7 por ciento hasta los 110,6 millones de euros llevando a la filial a recortar sus pérdidas operativas un 27 por ciento a los 3,8 millones. La compañía ha desatacado el fuerte crecimiento de las ventas online, alcanzando el liderazgo en varias categorías y su apuesta por los proveedores nacionales con un 85 por ciento de empresas españolas. En este punto, el grupo también ha asegurado que en 2016 aportó 3.773 millones de euros a la economía nacional debido a todos los impuestos que paga. A su vez, defiende que es principal empleador directo de España y que en sus centros trabajan otras 20.000 persona vinculadas a las marcas que operan allí alquilando espacios.

Mejora de los resultados con unos gastos más optimizados. Óptica 2000, la cadena de óptica y audiología del grupo El Corte Inglés, ha alcanzado una cifra de negocios de 81,68 millones de euros, lo que representa un ligero incremento de 0,9 por ciento sobre el año anterior, con un ebitda de 10,73 millones. Durante el ejercicio, la enseña ha llevado a cabo una mejora de la gestión interna y una optimización de recursos, lo que ha permitido que el beneficio operativo (ebitda) crezca u 2,3 por ciento y el resultado neto escale hasta un 7 por ciento a los 7,5 millones de euros. Dentro de las innovaciones presentadas por la filial para implementar sus ventas es el servicio de entrega de lente ofimáticas de alta gama 24 horas. Al cierre del ejercicio, Óptica 2000 contaba con 108 establecimientos.

La inestabilidad en el Norte de África afecta al negocio. Viajes El Corte Inglés retrocede. El segundo negocio más importante del grupo ha cerrado el año con unas ventas de 2.396 millones de euros, lo que supone una caída del 1,6 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado mientras que su ebitda ha retrocedido el 9,7 por ciento hasta los 58,9 millones de euros. En esta línea, el beneficio neto ha retrocedido el 18,2 por ciento a los 31,2 millones. En esta evolución ha influido de forma negativa el impacto de los tipos de cambio, especialmente en las operaciones realizadas en América Latina, así como a la complejidad del contexto internacional, debido a que la inestabilidad en los destinos cercanos a España se ha mantenido y los atentados en Europa lastraron el turismo a Francia. Por su parte, la compañía ha intensificado su carácter de agencia de viajes omnicanal, invirtiendo en tecnología e innovación en los sistemas de reservas tanto de servicios de turoperador como de contratación de hoteles.

Mejora tras su reestructuración. El sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones del El Corte Inglés ha obtenido en 2016 una cifra de negocios de 736,08 millones de euros, en línea con el año anterior, y un ebitda de 30,98 millones, un 80,9 por ciento más. La mejora de los resultados es fruto de reestructuración de la filial ( se han recortado empleos) por lo que el beneficio ha caído un 14,8 por ciento. La actividad se ha centrado en la creación de un modelo de oferta orientado a la transformación digital y a la competitividad en este entorno, objetivo que ha situado a la consultora tecnológica del grupo entre "las principales compañías españolas en Tecnologías de la Información", asegura la firma.

Seguros avanza. En 2016, la filial de seguros, que incluye Portugal, alcanzaron en su conjunto una cifra de negocios consolidada de 273,73 millones de euros. El ebitda ha alcanzado los 57,61 millones de euros. Durante este ejercicio, la nueva producción de seguros ha mantenido una buena evolución, superándose por primera vez las 500.000 nuevas contrataciones en un año.

