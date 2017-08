El Corte Inglés sube sus ventas el 1,9% y encadena tres años de crecimiento

Mentira cochina...ECI es un coladero de pérdidas en todos lo sentidos, se va salvando por parches de aquí y de allá. Yo, particularmente no vuelvo a comprar en ECI, salvo casos concretos, por lo general no tienen la calidad que se espera de ellos. Son iunos creídos, no sé qué se piensan algunos vendedores......viven en el mundo de yupi.