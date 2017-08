Nunca Airbus y Boeing se separaron tanto

Seamos realistas, EEUU cuenta con la mayor agencia pública del mundo, su ejército, con un gasto anual de 600.000 millones de dólares (2 veces la deuda pública de Grecia ¡cada año!).



Y de esos 600.000 millones Boeing se lleva un pico muy importante.



Es la hipocresía de un país que defiende el libre mercado y el no intervencionismo mientras ostenta las agencias públicas más grandes del mundo y pone a presidentes proteccionistas cuando no puede competir con China.



Y todavía hay imbéciles que se creen toda esa tontería del libre mercado. Lamentablemente vivimos en un mundo donde todavía manda el que la tiene más gorda (la armada me refiero, por supuesto).



El único que puede cambiar toda esta hipocresía es el Bitcoin. Mientras tanto los estados y ¿élite? con poder seguirán con su contabilidad creativa en un juego donde ellos siempre ganan, y si no es así, se cambian las reglas y se vuelve a ganar.