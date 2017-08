La facturación del textil se hunde un 5,3% y el sector pierde rentabilidad

El mercado incumple las previsiones y suma ya tres meses en negativo

La crisis de la distribución textil se agrava. De acuerdo con los últimos datos de la patronal Acotex, las ventas sufrieron en el pasado mes de junio una nueva caída, con lo que acumulan ya tres meses consecutivos de retroceso. El descenso en este mes fue, en concreto, del 5,3%, dejando así el acumulado anual en el -0,1%.

"Es un dato muy malo cuando a inicios de año las previsiones eran bastante favorables y mes a mes las ventas han ido disminuyendo paulatinamente hasta los números rojos que muestra el acumulado anual al cierre del mes de junio", explican en Acotex.

Según esta organización, son varios los factores que están afectando en la evolución de la facturación del sector, no sólo los meteorológicos con un mes de junio con muchísimo calor, "provocando que la gente se quede en casa o en las piscinas y no salga de compras", sino que, además, el cliente, conocedor de la gran oferta de rebajas que se iba a producir en julio, esperó a poder comprar con descuentos por encima del 50%, con lo que las compras se fueron retrasando. No obstante, hay que tener en cuenta que la comparativa de junio es sobre el mismo mes del año anterior, y que el panorama entonces era idéntico.

Situación insostenible

Ante todo ello, Acotex lanza un mensaje de alerta. "Esta situación afecta muy gravemente a los márgenes y de seguir así va a pasar a ser una situación insostenible", asegura la organización. Hay que tener en cuenta que la caída es constante desde el pasado mes de enero. Ese mes el volumen de negocio de las tiendas aumentó un 7,5%, en febrero ese aumento se redujo hasta el 5,1% y en marzo al 1,4%. Lo peor empezó sin embargo entonces, con una caída continuada.

La distribución textil volvió a entrar en recesión en abril con una caída del 2,3%. En mayo ese descenso se frenó ligeramente, registrando una caída del 0,7% y ha sido en junio cuando los datos han sido más alarmantes. A pesar de todo, en el sector siguen manteniendo un cierto optimismo respecto al cierre del ejercicio. "Confiamos en que el segundo semestre sea más favorable y poder cerrar el año con un ligero incremento de las ventas en torno al 1 o el 2%", aseguran en Acotex.

Rebajas

A la espera de cómo evolucionen las ventas en los próximos meses, el sector textil ha vuelto a alzar la voz contra la liberalización del periodo de rebajas. Eduardo Zamacola, presidente de Acotex (Asociación empresarial del comercio textil y complementos), aseguró en este sentido el pasado mes de junio que la liberalización ha provocado una guerra de precios que no es sostenible en el tiempo. Lo que se pretende así es volver a la etapa anterior en la que había un periodo de rebajas establecido, el de invierno y el de verano. Zamacola reconoce, no obstante, que es complicada esta vuelta al pasado si a la par no se regula la venta online.

