Las razones por las que Milán es la mejor opción para la Agencia Europea de Medicamentos

- Business Wire

“Con uno de los mejores entornos de investigación y de negocios de Europa, excelentes conexiones con el continente europeo y el resto del mundo, un estilo de vida fascinante y reconocido mundialmente, así como unas condiciones magníficas para realizar una deslocalización sin problemas y de manera efectiva, Milán está preparada para albergar la sede de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés)” afirmó el profesor Silvio Garattini, eminente científico y Director del Instituto de Investigación Farmacológica, Mario Negri, en Milán, una fundación autorizada dedicada a la investigación clínica y biomédica de talla mundial.

Esta edición de Smart News Release (comunicado de prensa inteligente) incluye contenidos multimedia. Vea aquí la publicación completa: http://www.businesswire.com/news/home/20170824005825/es/

View of the Pirelli Building in downtown Milan (Photo: Explora Tourism).