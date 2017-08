El precio del carburante cae por primera vez en agosto

¡¡¡¡¡¡ Siiiiiii !!!!!!, he visto que me ha bajado un céntimo, siiiii, un céntimo, vamos que hasta estoy preocupado con la responsabilidad de que voy a hacer con ese pastón, ¿donde lo invertiré?, ¿estaré seguro en casa con tal cantidad ?.... ¿Hacienda se enterará?... aunque ya tengo planes, un yate cae... o quizás una Finca, no se todavía que voy a hacer con ese dineral.



¡¡Que VERGÜENZA!!, No solo está el barril por los suelos, sino que la divisa con la cual se paga, ha bajado a $....1'18 €, lo dicho que vergüenza, o mejor "sinvergüenzas"...