Ryanair rebaja un 7% los precios de los vuelos a Barcelona tras el atentado

O'Leary amenaza con sacar sus aviones de Reino Unido en 2018 por el Brexit

Michael O'Leary, consejero delegado de Ryanair

Ryanair se pone la venda antes de la herida. La compañía de bajo coste ha bajado los precios de sus vuelos a Barcelona para que no caiga la demanda después de los atentados en La Rambla y Cambrils. En concreto, el consejero delegado de la irlandesa, Michael O'Leary, ha anunciado rebajas en las tarifas entre el 5 y el 7% en todos los billetes a la capital catalana para animar a los turistas europeos a seguir viajando a nuestro país mantener la ocupación.

En este punto, asegura que la compañía no ha notado "ningún descenso en la demanda" en sus rutas a Cataluña aunque todavía es pronto. En este punto, cabe recordar que algunas agencias de viajes de baleares y hoteles han alertado de que las familias europeas están empezando a cancelar sus vacaciones por lo que prevén cierto impacto en sus resultados previstos en la recta final del verano.

O'Leary ha explicado en una rueda de prensa en Madrid que la política de la empresa siempre contempla bajar los precios a los destinos afectados por un atentado. Ya lo hizo en París, Niza y Bruselas, aunque asegura que el impacto que se pueda notar en España no tendrá comparación con el descenso que se notó en sus vuelos a Bélgica tras los ataques (opera en Zaventem). "No es lo mismo que el atentado sea en el centro de las ciudades que en las terminales de los aeropuertos ya que en el segundo caso se cortan todas las rutas", aseguró O'Leary. A su vez, Ryanair mantiene sus previsiones de crecimiento en el país ya que los destinos turísticos españoles se siguen beneficiando de la inestabilidad y la incertidumbre en Túnez, Egipto y Turquía, sus principales competidores. "Conforme la tranquilidad vuelva a los países de África, se perderá la capacidad y demanda que llega prestada pero de momento no está pasando por lo que habrá un fuerte crecimiento tanto en España como en Portugal", explicó O'Leary en rueda de prensa.

En este sentido, el consejero delegado de la low cost no dudó en defender el derecho y la libertad de los europeos de volar por todo el Viejo Continente sin miedo y animó a los turistas a no dejarse influencias por el miedo.

En cuanto a la turismofobia que se ha desatado en Barcelona en las últimas semanas, el consejero delegado de la low cost ha defendido su política de tarifas bajas y su plan de seguir incrementando el número de pasajeros que trae a la Ciudad Condal desde el resto de Europa aunque ha instado a las administraciones locales a utilizar la fiscalidad para animar a la gente a viajar por Cataluña y que no se concentren todos en la capital. "Tienen herramientas para que a los clientes les parezca mejor moverse y optar por otros destinos. Desde Barcelona se pueden ir a cualquier otro lugar. Que usen las tasas para desincentivar el turismo masivo", sentenció.

No hay que olvidar que Ryanair tiene un fuerte interés en Cataluña: es la segunda compañía de El Prat por número de pasajeros transportados, con 4,07 millones entre enero y julio y 2017, y la primera y principal de Gerona, donde ha ido aumentado su oferta en los últimos meses tras años de recortar su presencia.

Repliegue en Reino Unido

Aunque mantiene el optimismo sobre el corto plazo en Europa, la falta de avances en la salida de Reino Unido de la Unión Europea está poniendo nervioso a jefe de Ryanair, que ya está preparando un plan b para hacer frente a un Brexit duro. O'Leary no ha dudado en amenazar con reducir al mínimo sus operaciones en Gran Bretaña desde enero de 2019 si dentro de un año la UE y el Gobierno de Theresa May no han eliminado la incertidumbre o blindado el futuro de cielos abiertos que permite la libre circulación de aviones en todo el territorio de la UE. "Si no tenemos noticias o un escenario claro de cara a la final del año que viene tendremos que tomar deciones de cara a 2019 porque nosotros empezamos a vender los billetes con cinco meses de adelanto", aseguró el consejero delegado de la low cost.

Entre las "decisiones", la compañía prevé sacar sus aviones de las bases que tiene en Reino Unido y llevarlos a Italia, España y los países nórdicos para reforzar ahí su oferta mientras se desatasca la situación en el país británico ya que si se cierra un brexit duro en los primeros meses no podrá volar entre Reino Unido y Europa ninguna aerolínea que no sea de bandera o tenga firmado un acuerdo bilateral.

"Estamos convencidos de que habrá un brexit duro y problemas para llegar a acuerdos con Alemania y Francia ya que Air France y Lufthansa no van a perder la oportunidad de lastrar a British Airways y EasyJet", denunció O'Leary en rueda de prensa. En este punto, no hay que olvidar que Reino Unido es uno de los negocios más lucrativos de la compañía de bajo coste.

Alitalia y las huelgas en El Prat

En cuanto al futuro de la compañía en Europa, Ryanair ha asegurado que quiere estar presente en todo el proceso de consolidación y no quiere perder la oportunidad de crecer en Italia o Alemania ante la quiebra de Air Berlin y Alitalia. Así, Michael O'Leary ha asegurado que presentará una oferta vinculante por la compañía de bandera italiana antes del tres de octubre y ha asumido que será uno de los pujadores junto a otras aerolíneas. La oferta es por el total de la compañía, algo que dijo que no le interesaba. Lo que ha cambiado de un tiempo a esta parte es que el equipo que gestiona la quiebra y la venta de Alitalia se ha comprometido a ordenar una reestructuración antes de que llegue a su nuevo dueño, algo que no consiguió Etihad a pesar de que gran parte de su inversión estaba vinculada a los recortes. Así, el consejero delegado de la irlandesa ha explicado que las ofertas por la aerolínea italiana están vinculadas a un plan de ajuste y reestructuración elaborado por la compradora que debe ser impuesto.

La firma también tiene la mirada puesta sobre Air Belin ya que está muy interesada en crecer en Múnich, donde espera abrir vuelos desde Zaragoza. A pesa de su interés, Ryanair ve poco probable entrar en la puja ya que, según denuncia, el proceso se está llevando de una forma muy cerrada en Alemania, donde sólo se está negociando con Lufthansa y se "está cerrando la puerta al resto de las empresas". "Los alemanes no tienen ningún problema en saltarse las normas de competencia cuando les beneficia. Si Lufthansa se hace con todo Air Berlin, los precios subirán", sentenció.

En cuanto a las huelgas en El Prat, O'Leary ha asegurado que se debería limitar el derecho a huelga al personal que bloquee vuelos o a los pasajeros, ha animado al Gobierno español a trocear Aena para que sea mas competitiva y ha pedido que los aeropuertos limiten la venta de alcohol para que no haya borrachos en los vuelos.

