Recomendaciones de Renfe para conseguir los billetes a 25 euros en su última oferta

Hace unos años, una comisión de USA aterrizó en España para ver el "maravilloso" AVE del que nos habiamos dotado.



Al final de la visita, dejaron una frase lapidaria, que los gobernantes del momento -Zapatero y su trup de enanos-, consideraron un chiste: "Ustedes deben ser muy ricos para hacer estas obras".



Una década después, continuamos tirando el dinero en forma de subvencionar los viajes para algunos (he intentado adquirir alguno y ni por equivocación).



Es lamentable, que faltando dinero para educación, sanidad y servicios sociales, sigamos tirando el dinero de los impuestos de esta manera.



Y es que no aprendemos: Se han tenido que cerrar líneas de AVE, los ingresos no cubren los costes de tan faraónica obra y para acabarlo de redondear, regalamos el precio de los billetes.



¡Vamos, de nuevos ricos|