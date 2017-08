B&B Hotels: "Vamos a instalar cargadores para coches eléctricos en todos nuestros hoteles"

Jairo González, Consejero delegado de B&B Hotels en España y Portugal. F. Villar.

La cadena hotelera Sidorme nació en 2004 con vocación de venderse y, aunque la crisis retrasó los planes, el objetivo se vio satisfecho el pasado mes de octubre cuando la francesa B&B se hizo con la compañía. Desde entonces, el crecimiento ha cogido ritmo y Jairo González, consejero delegado de B&B para España y Portugal, vislumbra casi triplicar la facturación para este año.

Mientras acaba 2017, la hotelera trabaja en mejorar sus establecimientos y ya ha firmado una alianza con Tesla para instalar cargadores eléctricos gratuitos para los clientes en todos sus hoteles.

¿Cómo surgió la alianza con Tesla?

Nosotros siempre hemos apoyado el coche eléctrico porque estamos convencidos de que el mundo debe ser más sostenible. Por tanto, iniciativas como la de Tesla de crear un nuevo modelo a precios más económicos nos parece un acierto. Vamos a colocar en todos nuestros hoteles que tienen parking dos unidades de cargadores; uno exclusivo para clientes de Tesla, y otro para todos los vehículos eléctricos.

¿Cómo ha evolucionado la cadena en España tras la compra por parte de B&B Hotels?

Ya hemos incorporado un nuevo hotel, tenemos otros dos en construcción y tres en fase de negociación. Así que prevemos pasar de los 20 hoteles actuales a 23 a finales de año. La verdad es que el nuevo dueño ha encajado fenomenal con el espíritu y diseño de Sidorme. De hecho, en muchas ocasiones, si se veían fotografías de una habitación de Sidorme y otra de B&B resultaba imposible diferenciarlas.

¿Cree que la etiqueta 'low cost' perjudica a la compañía?

Low cost tiene una doble connotación, porque además de barato va asociado a mal trato, y eso no me gusta nada. Nosotros somos low cost en la parte de consumo inteligente, así que estamos intentando eliminar poco a poco esa etiqueta y sustituirla por la que tenía Sidorme que era smart sleep -sueño inteligente-.

¿Cuál es la previsión para el cierre del año?

Este año entra en B&B toda la producción de Sidorme, puesto que tras ser comprada en octubre, sólo entraron tres meses en el ejercicio anterior. Así que, comparado con el año pasado, el crecimiento va a ser brutal. Si todo va bien, deberíamos estar entre los 25 y 30 millones de facturación, cifra que supondría casi triplicar los resultados de un año antes. Y a nivel de resultado operativo, cuando creces y no te equivocas, pues suele acompañar.

El plan de crecimiento de B&B a nivel internacional es alcanzar los 600 hoteles para 2020, ¿cuál es la estrategia?

El modelo de negocio es balance ligero. Es decir, de los 400 hoteles que hay en operación sólo tenemos un par de ellos en propiedad. El objetivo es tener contratos en alquiler a largo plazo con fondos inmobiliarios tipo socimis.

¿Contempla tener hoteles en costa?

A mí no me importaría probar en un momento dado porque creo que nuestro modelo encajaría bien en la playa; es decir, que los clientes no busquen el todo incluido pero que puedan disfrutar de los servicios de alrededor. No hemos probado estar en costa, pero si surge, seguramente lo intentemos.

¿Cómo vive la batalla de los hoteleros contra los apartamentos turísticos?

Nosotros somos muy competitivos frente a los apartamentos turísticos porque tenemos habitaciones en el centro de las ciudades mejores que las de los apartamentos en relación calidad-precio. Creo que con el tiempo los hoteleros se van a ir metiendo en apartamentos, algo que nosotros ya tenemos en nuestro establecimiento de la calle Fuencarral de Madrid.

