Competencia acusa a las tabaqueras de pactar precios durante 20 años

#2 Sí, es verdad. já,já,já!



La CNMC nunca se atreverá con Agroseguro y su seguro, el único subvencionado, para que nunca pueda haber otro que elegir.



Cuando se planteó abrir a la competencia el mercado de seguros agrarios, subvencionar otros "agroseguros" etc, etc. la S.A. Agroseguro inventó en España, y lleva 30 años con ello, las "puertas giratorias".



Desde entonces su consejo de administración lo preside siempre algun ex alto funcionario de la DGS, y en su consejo de administración sientan unos cuantos mas.



Y así se ha neutralizado por décadas cualquier iniciativa o reclamación que les deje sin el control absoluto de todo el mercado. Nadie muerde la mano que le da "de comer" y la CNMC, otro ente ornamental, sabe donde no se le permite molestar...



En cuanto escarbas, en España, con este "capitalismo de amiguetes" se ve que todo funciona así, y que así nos va.