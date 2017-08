Los hermanos de la presidenta de Eulen exigen un cambio en la gestión

Invadidos por la envidia, el rencor y la avaricia, intentan hacerle a su hermana,lo mismo que intentaron hacerle a su padre.



Díscolos, ocúpense de construir con lo que le robaron a su padre y no a destruir como han venido haciendo hasta ahora.



Preocúpense de que no les roben dentro de casa.



Alitas, menos comisionar y mas trabajar.



El que anda con un cojo, si al año no cojea, renquea. Ya que cojo, y no de espina, no hay ruindad que no imagina. RDD