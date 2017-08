Cuanto más sube el alquiler, menos se negocia el precio de la vivienda, según idealista

Despues de un año alquilando, tengo algo clarisimo. He vuelto a casa de mis padres, me niego a currar por menos de 1200 y me niego a alquilar por menos de 300. Es un no mercado, paso de pagar un precio que no es real. Y paso de trabajar, si vivo con mis padres, para que quiero perder mi vida en trabajos miserables. Eso si, cuando haya manifas en la calle, alli estare. Me roban la vida, el clientelismo otorga los buenos trabajos y los trabajadores empezamos a negarnos de trabajos basura. Una barra de pan no puede valer mas de cincuenta centimos porque es un bien basico, y una vivienda no puede valer mas del cuarenta por ciento del sueldo, porque es un bien basico. Mas alla, me niego a alquilar o comprar. Y por ende, para trabajar y no vivir, prefiero esperar y guardar salud. Que trabajen en los sitios duros los enchufados de Podemos, yo o funcionario o que remen otros. Sin vida, no trabajo.