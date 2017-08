330 43

IntegenX aplaude la adopción de la ley estadounidense de identificación rápida del ADN de 2017

22/08/2017 - 11:50

IntegenX Inc., líder mundial en el mercado en la identificación rápida del ADN humano, aplaude la promulgación de S.139 y HR.510, la ley estadounidense de identificación rápida de ADN de 2017. La legislación permitirá a los organismos de las fuerzas del orden, bajo las normas y directrices establecidas por el FBI, llevar a cabo pruebas de ADN en tiempo real en los centros de de detención en el mismo momento de la detención.

Al igual que el análisis de la huella digital ha evolucionado pasando del papel y la tinta a una tecnología de punto de acción, las pruebas de ADN se pueden realizar ahora en 90 minutos en el centro de detección mientras el sospecho está bajo custodia. Ahora que los tiempos de procesamiento se han reducido de varias semanas a menos de dos horas, es posible identificar o exonerar rápidamente a un sospechoso, lo que tendrá un impacto significativo en las operaciones de las fuerzas del orden.

IntegenX agradece su apoyo a los impulsores de esta ley en el Senado de EE. UU., el senador republicano de Utah, Orrin Hatch y la senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, así como al patrocinador en la Cámara, el congresista James Sensenbrenner (partido republicano por Wisconsin), además de al principal copatrocinador, el diputado Eric Swalwell (partido demócrata por California), junto con otros 12 copatrocinadores del senado y 24 de la Cámara.

"Hoy es un día histórico para luchar contra la delincuencia de manera más eficaz y apoyar a las fuerzas del orden", afirma Robert Schueren, Presidente y CEO de IntegenX. Los productos de IntegenX ya han permitido subir muchos perfiles de ADN en la base de datos de ADN de nuestro país (CODIS). Estamos deseando que el FBI actualice sus directrices y realizar las posteriores subidas a CODIS desde el entorno de detención".

"La identificación rápida del ADN es una nueva tecnología prometedora y una herramienta eficaz para las fuerzas del orden. Me alegra que se haya aprobado esta ley. Esta tecnología identificará rápidamente a los individuos y a los delincuentes, reducirá la considerable acumulación de análisis de ADN forense, y hará que la lucha contra la delincuencia sea más eficaz mientras se ayuda a prevenir futuros delitos. De esta forma también se ahorrará tiempo y dinero a los contribuyentes", comenta James Sensenbrenner, congresista y Presidente de la Subcomisión de Justicia de la Cámara sobre crimen, terrorismo, seguridad y vigilancia del territorio.

"Esta ley ayudará a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a resolver los crímenes más rápidamente y permitir que las personas que son injustamente acusadas sean exoneradas de delitos que no han cometido, de forma casi instantánea. La ley estadounidense para la identificación rápida del ADN actualiza el marco regulatorio que regula la forma en la que se registran las muestras de ADN en el sistema de índice de ADN combinado (CODIS) del FBI, permitiendo el uso de esta importante tecnología rápida de ADN", afirma el Senador Hatch.

"Me alegra que hayamos podido llegar a un consenso bipartidista para promulgar esta ley. Esta nueva norma ayudará a los organismos competentes de todo el país a que utilicen una herramienta más rápida y potente para proteger y servir a nuestras comunidades y para obtener justicia para las víctimas", afirma el congresista Eric Swalwell (partido demócrata de California).

"Aplaudo la aprobación de la ley estadounidense para la identificación rápida de ADN por el Congreso de Estados Unidos. Esta actualización de la normativa vigente en materia de ADN, que permite el uso de análisis rápidos de ADN por parte de los funcionarios de las fuerzas del orden, es una tremenda victoria para nuestras comunidades y ofrecerá una justicia rápida para las víctimas de agresiones sexuales y ayudará a prevenir posteriores agresiones de los delincuentes reincidentes", añade Debbie Smith, fundadora de H-E-A-R-T, Inc. (Hope Exists After Rape Trauma, "Hay esperanza tras una violación"). "Creo que esta legislación liberará los recursos de los laboratorios de la policía científica permitiéndoles centrarse más en las pruebas de delitos de violaciones atrasados, un problema en el que he estado trabajando durante 15 años junto con el Congreso", concluye Smith.

"Estamos encantados de que se haya aprobado la ley estadounidense para la identificación rápida de ADN de 2017", añade Mai Fernández, directora ejecutiva del Centro Nacional de Víctimas del Crimen. "La obtención de los resultados de la prueba de ADN, mientras que los sospechosos están aún en custodia, contribuirá aún más a la seguridad de nuestras comunidades y, a largo plazo, a reducir la acumulación de análisis de pruebas de violación".

Con el fin de facilitar aún más la adopción y validación de la tecnología de ADN rápido por parte de laboratorios medico-jurídicos del Estado que realizan pruebas a las personas implicadas, IntegenX ha anunciado el programa "Act in 2017", que ofrece precios de lanzamiento económicos a laboratorios forenses para el sistema de identificación RapidHIT y el software RapidLINK. El estudio fundamental que validaba el desarrollo del sistema de identificación de RapidHIT se ha publicado recientemente en la prestigiosa revista Forensic Science International: Genetics http://www.fsigenetics.com/article/S1872-4973(17)30005-4/pdf

Acerca de IntegenX

IntegenX Inc. es el líder del mercado en el campo de la rápida tecnología de identificación de ADN humano. Las plataformas tecnológicas de IntegenX incorporan avanzadas capacidades fluídicas, ópticas y bioquímicas, así como software avanzado para producir productos de análisis de muestras directas para pruebas de identidad humana basadas en ADN para aplicaciones forenses y de las fuerzas del orden. Más información en www.integenx.com. IntegenX, el logotipo de IntegenX, RapidHIT y RapidLINK son marcas comerciales registradas de IntegenX Inc.

