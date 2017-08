330 43

Los sindicatos de Aena exigen negociar con Hacienda

La huelga de 25 días podría cancelar cientos de vuelos en la red

UGT, CCOO y USO han exigido que un alto representante del Ministerio de Hacienda se sume a las negociaciones abiertas para pactar un alza salarial y un aumento de la plantilla de Grupo Aena y así evitar las huelga de 25 días anunciada. En concreto, han exigido que el departamento que dirige Cristóbal Montoro esté presente en la reunión del próximo 29 de agosto, que será clave para encauzar el final del conflicto laboral.

De momento, el encuentro será entre los sindicatos, el secretario de Estado de Transporte Julio Gómez Pomar, el presidente de Aena, José Manuel Vargas, y el director general de Enaire, Ángel Luis Arias. UGT considera clave la presencia de Hacienda ya que es el Ministerio que tiene que autorizar un alza salarial superior al 1 por ciento ya contemplado en los Presupuestos y el aumento de la plantilla. "Aena coincide con los sindicatos en el diagnóstico de los problemas y ya ha solicitado a Hacienda permiso para subir los sueldos y contratar por encima de la tasa de reposición, pero parece que el Ministerio está poniendo problemas", asegura Raúl Gómez, portavoz de UGT Servicios Públicos.

Así, el sindicalista asegura que si a la reunión del 29 "no acude Hacienda" y se da luz verde al aumento, se convocará la huelga de 25 días que amenaza con cancelar gran parte de los vuelos de la red de aeropuertos españoles. Los paros afectarán a los bomberos y al personal que señaliza la pista por lo que en los vuelos que no operen, los aviones no podrán aterrizar ni despegar. "Los servicios mínimos los negociamos por tipo de vuelo ya que no queremos jugar con la seguridad. Solo atenderemos aquellos que sean de urgencias médicas, de Estado y los básicos para las comunicaciones por lo que se tendrán que cancelar muchos vuelos que tengan alternativas de transporte", explica Gómez. Los sindicatos piden que Grupo Aena contrate a 600 empleados más y que apruebe una paga lineal ligada a beneficios.

