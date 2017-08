Recyclia: "La normativa sobre residuos electrónicos ha demostrado ser imposible de aplicar"

José PérezConsejero delegado de Recyclia. F. Villar.

José Pérez es, desde 2012, consejero delegado de Recyclia, la plataforma de recogida de residuos electrónicos y pilas de España. Por su cargo, conoce bien la idiosincrasia de los sistema de reciclaje de nuestro país y los retos a los que se enfrentan las empresas para contribuir a alcanzar los objetivos marcados por Europa. Descárguese aquí gratis la revista Agua y medioambiente.

¿Qué balance hace de la actividad realizada por Recyclia en 2016?

Más que positivo, tanto en lo relativo a los sistemas colectivos como en el proceso de adaptación a la nueva normativa, que entrará en vigor el año que viene. En 2015 y 2016 superamos la exigencia europea y española de recogida. El año pasado se nos exigía un 45 por ciento y hemos hecho el 48 por ciento.

¿Se ha marcado Recyclia algún objetivo de incremento de esas cifras?

La Unión Europea no exige llegar al 50 por ciento de los productos electrónicos que se ponen en el mercado. Nuestra vocación no es quedarnos sólo en lo que legalmente se nos exige, sino recoger todo lo que podamos. Recoger el 100 por ciento es imposible, pero trataremos de acercarnos lo máximo posible.

¿Cuáles son los principales obstáculos para que la cifras sigan creciendo?

El principal obstáculo es la normativa. Estamos con un Real Decreto que ha demostrado, casi a los tres años de su publicación, su imposible aplicación. Hay apartados de ese Real Decreto que han querido regular tanto, han querido ir tanto al detalle, que es imposible cumplirlo. Eso siempre genera una cierta inseguridad jurídica en la actividad.

En concreto, ¿a qué aspectos del Real Decreto se refiere?

Por ejemplo, tenía que haberse lanzado una plataforma electrónica y llevamos tres años y no está funcionando. Además, tenía que haberse creado una oficina de coordinación, y no está. O tenía que haberse regulado cómo se reforman los puntos limpios, porque hay que adaptarlos a la nueva directiva, y no hay nada de eso.

¿Y más allá de la legislación?

El fraude y los robos de residuos. La Interpool lo sitúa en un 30 por ciento de los productos electrónicos. Una mayor contundencia en los fallos judiciales en conductas como tirar un frigorífico al campo, ayudaría a un mayor control de reisudos y una mayor eficiencia en su gestión.

Mirando el lado positivo, ¿qué hitos destacaría en los 16 años de actividad de Recyclia?

El primero, la adjudicación del cuadro normativo, en 2001. Y desde el punto de vista interno, la primera vez que logramos recoger y reciclar más de un 25 por ciento de las pilas. Fue una gran satisfacción y demostró que íbamos por el buen camino.

¿Los ciudadanos están concienciados de la necesidad de reciclar este tipo de productos?

Sin duda, hace falta una mayor concienciación y comunicación. Hoy en día, y hay que asumir que parte de la culpa es nuestra, el consumidor no sabe lo que es un RAEE -residuo de aparatos eléctricos y electrónicos-, y tenemos que buscar un sistema más sencillo para hacer llegar al consumidor que las pilas hay que reciclarlas. Además, hay que ponérselo fácil. Hemos instalado pequeños contenedores en centros comerciales para que el ciudadano no tenga que ir a un punto limpio, pero tenemos mucho camino que recorrer en este sentido.

