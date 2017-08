¿Qué locales buscan las marcas que llegan a España?

Principalmente quieren establecimientos de menos de 300 m2

Five Guys optó por la Gran Vía de Madrid.

El High Street se encuentra en plena ebullición. En 2016 aterrizaron en nuestro país 30 nuevas firmas de moda, complementos y restauración, demandando principalmente espacios de menos de 300 m2.

España ha despertado el interés de las grandes marcas de moda y restauración. El apetito de estas firmas por instalarse en las principales ciudades de nuestro país es inmenso, sin embargo, existen varios factores que obstaculizan su aterrizaje en España y que dan explicación a que en plena calle de Fuencarral en Madrid, una de las vías más demandadas por las firmas, haya locales que llevan mas de un año vacíos. En primer lugar, se trata de un problema de expectativas, ya que en líneas generales "las expectativas de los propietarios están por encima de lo que las marcas están dispuestas a pagar", explica Miguel Figueiredo, director de Agencia Retail de JLL.

La alta demanda que se generó hace dos años por parte de las marcas ya implantadas en el país y sobe todo de las que todavía no tenían presencia, han llevado a los propietarios de los locales a exigir rentas que en muchos casos son desorbitadas, esperando que alguna firma que todavía no tiene tienda en España, esté dispuesta a pagar un precio más elevado para asegurarse su espacio en una de las calles más cotizadas de Madrid y Barcelona. Sin embargo, los expertos aseguran que esto no está funcionando. "De momento no percibimos un premium de precio por marcas que todavía no están presentes", asegura Óscar García, director nacional de High Street & Tenant Rep en CBRE España.

Los precios a los que se mueven los alquileres en las calles prime de Madrid y Barcelona se sitúan en 260 euros por metro cuadrado al mes en la Capital y a 265 euros por metro cuadrado al mes en Barcelona. "Hablamos de locales de 100 metros cuadrados en las calles más exclusivas", señalan desde JLL.

Según estas cifras Barcelona se posiciona ligeramente por delante de Madrid en nivel de rentas, y es que "unos años atrás, la Ciudad Condal, era el destino de referencia para las marcas internacionales, que preferían abrir antes en Barcelona y después ya iban a Madrid", explica García, que asegura que esto está cambiando. "Ahora Madrid está recuperando presencia en las cifras de apertura gracias a los buenos datos de turismo".

El otro problema con el que se está topando el sector es la falta de confluencia entre oferta y demanda por tipología de producto.

Las firmas pequeñas ganan

"Las marcas cada vez son más exigentes en sus necesidades de ubicación y rentas. Buscan locales de más de 2.000 metros cuadrados a buen precio, y los precios ahora son elevados", explica Figueiredo. A esto se suma que "las firmas de lujo, capaces de pagar los precios más elevados, están ralentizando sus planes de expansión en todo el mundo y eso afecta también a España", señala García.

El directivo de CBRE asegura que esto está afectando además a las cifras de grandes aperturas. "Frente a las diez o doce de años anteriores, en 2016 solo ha habido cinco grandes inauguraciones". "Claramente el mayor número de aperturas ha sido de tiendas pequeñas, de entre 100 y 300 metros cuadrados", destacan desde JLL.

Concretamente, la última "Radiografía del sector retail" elaborada por CBRE, pone en evidencia que "las grandes firmas de moda fueron líderes en años anteriores, beneficiándose al máximo de las oportunidades de locales disponibles. Ahora, la mayoría ya han completado buena parte de su reposicionamiento y sus necesidades de expansión son menores" afirma Álex Barbany, Director Nacional de Retail y Consejero Director de CBRE.

Esto está afectando al tamaño de las operaciones, tal y como señala el informe. "A diferencia de 2015, en 2016 la moda no lideró el segmento de locales comerciales a pie de calle, cediendo el protagonismo a sectores más especializados. El peso de los retailers de moda en las operaciones de high street pasó del 52% en 2015 al 42% en 2016. Por el contrario, uno de los sectores más activos en 2016 fue el de los complementos, con la llegada de operadores como Parfois, Aristocrazy, Rimowa, Carpisa o Apodemia. El hecho de que este tipo de operador busque locales más pequeños contribuyó a que en 2016 el 80% de las operaciones de alquiler se realizarán en locales de menos de 300 metros cuadrados".

De hecho, en 2016 hubo contadas inauguraciones de flagship stores en Barcelona y Madrid. Solo abrieron locales de más de 1.500 metros cuadrados, Zara en Plaza de Catalunya, Barcelona; Massimo Dutti en Passeig de Gràcia, Barcelona; Terranova en Boters, Barcelona y Adidas en la Gran Vía de Madrid. Por el contrario, los operadores de menor tamaño mantuvieron una fuerte expansión, como es el caso de Guess, que acaba de abrir una tienda en la calle Fuencarral, Scalpers, IKKS, Oysho, Brownie y Renatta & Go.

Otra de las tendencias que detectan los expertos es la localización geográfica. Mientras que antes las marcas internacionales de moda que abrían España pensaban siempre en Portal del Ángel (Barcelona) y Gran Vía y Preciados en Madrid, en el caso de las mass market, y en Paseo de Gracia (Barcelona), Serrano/Ortega y Gasset en Madrid, en el caso de las firmas de lujo, otras ciudades están apareciendo ahora en sus radares. "Cada vez tienen más importancia las calles prime de ciudades como Valencia, Bilbao, San Sebastián, Palma de Mallorca o Málaga para las marcas internacionales" explica Figueiredo, de JLL.

CBRE también señala hacia esta tendencia para 2017. "Se trata de ciudades con un elevado nivel turístico" y buena prueba de que esto está sucediendo "son las macrotiendas que Primark tiene previsto abrir en Bilbao y Valencia, y que redibujarán los ejes comerciales tradicionales, creando en sus inmediaciones nuevas oportunidades de expansión".

A pesar de los pequeños impedimentos con los que puedan toparse en algunos casos las marcas para entrar en nuestro país, España sigue estando entre los mercados prioritarios en los planes de expansión de las grandes firmas internacionales. De hecho, 30 nuevos operadores extranjeros abrieron su primera tienda en España en 2016.

