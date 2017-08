Los negocios de los hijos de los empresarios y políticos españoles

Moda, restauración y capital riesgo son los sectores que eligen algunos

Los nuevos ejecutivos apuestan por el sector inmobiliario y las startup

Ortega, González, Abelló, Corsini, Suárez y Brufau. Archivo.

Cada vez más, los hijos de los grandes empresarios españoles buscan caminos alternativos para salir del nido. Moda, restauración, inmobiliario y capital riesgo son las apuestas de estas jóvenes promesas que han decidido tomar las riendas de su futuro en dirección contraria a la saga familiar que les precedía.

Uno de los casos más llamativos es el de los hijos de Antonio Brufau, presidente de Repsol. Sus tres hijos se han abierto camino en un mundo muy diferente al del petróleo. El mayor, Anton Brufau, dejó atrás su época en Panrico para crear en febrero de 2014 el Grupo Canelita, sociedad a través de la cual gestiona el restaurante ecológico OhBo, uno de los referentes en Barcelona en comida sana. Su objetivo pasa ahora por crear una cadena de restaurantes ecológicos.

El menor de los hermanos Brufau, Jordi, creó la empresa Falcó Gestión Rural con un capital social que se acercaba al millón de euros. Desde esta sociedad, el pequeño de los Brufau gestiona el hotel Escís d'Empordà, una masía del siglo XVI ubicada cerca de las mejores playas de la Costa Brava. Este romántico hotel rural cuenta con siete habitaciones distribuidas en tres plantas, piscina privada y es sólo para adultos. Por su parte, la única hija del presidente de la petrolera española, Roser Brufau, creó con una amiga Som les dues, una tienda online de fulares de alta calidad, cuyos precios oscilan entre 80 y 180 euros.

Otro de los ejemplos de herederos que han iniciado una carrera empresarila distinta a la de sus padres es el de la hija de Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid. María Angeles Pérez Sandoval, conocida como Cuchi, montó una agencia de comunicación junto a Alejandra Prat. Al poco de ser madre, Cuchi tomó la decisión de crear su propio negocio: el restaurante El Babero, ubicado en la zona norte de Madrid. Su marido, Jesús Martín Buezas -nieto del fundador de la empresa de autobuses La Sepulvedana- ejerce como consejero delegado de Green Capital Power, una de las empresas que ha salido beneficiada de la última subasta de renovables.

Es también el caso de Sandra Ortega, una de las hijas del fundador de Inditex, Amancio Ortega. Su padre ha conseguido amasar durante años la mayor fortuna de nuestro país, llegando a convertirse en el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes. Sandra Ortega sigue los pasos de su padre, al posicionarse como la mujer más rica de España, pero lo hace lejos del mundo de la moda. La primogénita de Amancio Ortega ha conseguido levantar su propio imperio inmobiliario a través de la sociedad Rosp.

Corunna, en la que aglutina una cartera de activos valorados en más de 540 millones de euros, al cierre de 2016. Ortega empezó a gestionar más activamente su negocio en 2013, a raíz del fallecimiento de su madre, Rosalía Mera. En ese momento heredó la gestión de 19 firmas inmobiliarias y varias carteras de inversión. Mediante Rosp. Corunna, la empresaria cuenta con participaciones en otras conocidas compañías como Pharma Mar, la cadena de hoteles RoomMate o la productora cinematográfica Milou Filsm. Por supuesto, cuenta con un pellizco del 5% en Inditex.

Beatriz González, hija del presidente del BBVA, es uno de los ejemplos de hijos de grandes empresarios que huyen de la vinculación familiar. Tras forjarse durante más de una década una importante trayectoria en el sector del capital riesgo -ha trabajado en Limited Partners Association, Excel Partners o Fonditel (el fondo de pensiones de Telefónica)-, decidió fundar junto a otro socio Seaya Ventures. Su discreto perfil mediático no ha sido un lastre para su exitosa trayectoria en este negocio, en el que ha conseguido ponerse al frente de una de las gestoras de startups más importantes del país, demostrando un cambio de aires en un sector tradicionalmente masculino. Sus inversiones la avalan: Cabify, Glovo o Ticketea son algunos de los mejores ejemplos.

Por el capital riesgo también se decantó Cristian Abelló, el hijo mayor de Juan Abelló que estaba llamado a gestionar el patrimonio familiar de una de las mayores fortunas de España. En 2014 decidió abandonar Torreal -la gestora de su padre- para crear su propio fondo: Firmum Capital. Esta compañía está especializada en realizar inversiones en el sector inmobiliario y en el de aparcamientos.

Dar una vuelta al negocio familiar. Esta es la estrategia que siguió Juan Suárez, descendiente de la tercera generación de la familia de Joyerías Suárez, un clásico que lleva vivo desde 1943 y que ahora tiene una nueva competencia: Aristocrazy, la marca que lanzó el joven directivo en 2009. Una firma de diseño destinada al público joven y con precios asequibles, que cuenta ya con personalidad propia. En 2010 abrió su primera tienda en la calle Serrano de Madrid, a escaso s 600 metros del establecimiento de Joyerías Suárez. Hoy cuenta ya con 63 locales en España y Portugal, así como presencia internacional en Estados Unidos y Latinoamérica. En unos años, Juan Suárez, que lidera Aristocrazy como director Creativo, competirá directamente con su hermano, Emiliano Suárez, que seguramente tomará el relevo de su padre, el prestigioso joyero Benito Suárez, en el negocio familiar.

'Cosiendo' el éxito

Más allá de Amancio Ortega, en el mundo de la moda han surgido otros importantes empresarios españoles, como es el caso de Adolfo Dominguez Estévez, fundador de la sastrería El Faro. Su hijos Adolfo, Josefina, Francisco y Jesús, convirtieron esta sastrería en la firma de moda Adolfo Dominguez, que vivió sus mejores años en los 80. Sin embargo, la segunda generación de se dividió tomando distintos caminos. Mientras que Adolfo se quedó con la firma que lleva su nombre, sus hermanos apostaron por un nuevo negocio y crearon Sociedad Textil Lonia, que sirve a firmas como CH Carolina Herrara o Purificación García. A día de hoy la cara más visible de esta saga familiar es la de Bimba y Lola, una conocida firma de ropa y bolsos que lanzaron las hijas de Jesús Dominguez: Uxía y María Dominguez. Esta es ahora la marca de mayor éxito, con una facturación que superó en 2016 los 150 millones de euros.

La moda se ha convertido además en la cuna de los hijos de empresarios que nada tenían que ver con este mercado, como es el caso de Laura Corsini, perteneciente a la familia de los fundadores de la constructora Corsán-Corviam. Laura cambió el ladrillo por las telas y en 2012 lanzó Biombo 13, firma que este mismo año se ha rebautizado como Bimani. La marca, que se diferencia por que sus prendas no se arrugan, son de diseño sencillo y de escote reversible, cuenta con tiendas en las zonas más exclusivas de Madrid. Gracias a su activa presencia en redes sociales y a que ha logrado vestir a famosas como la presentadora Eva González, su firma se ha convertido ya en toda una referencia en la Capital.

Pero no sólo los herederos de los grandes empresarios se abren paso en la creación de nuevos negocios. También los hijos de destacados políticos han apostado por lanzar sus propias empresas. Este es el caso de Alonso Aznar Botella, hijo del expresidente del Gobierno, que junto a un grupo de amigos se embarcó en el negocio de la restauración, poniendo en marcha una conocida cadena de restaurantes en Madrid, el grupo Larrumba -propietario de Pipa & Co, Perrachica, Habanera o Juanita Cruz, entre otros-. Además, hace unos años lanzó una aplicación para ligar a través del móvil llamada Wibbi. No obstante, estuvo trabajando en Londres para Citi, para la firma de capital riesgo Rhône Group y, posteriormente, para la compañía especializada en inteligencia artificial Afiniti. Su hermano mayor, José María Aznar Botella, también se mueve en círculos financieros. Trabajó durante casi una década en Nueva York en Boston Consulting Group y SLS Management, que le otorgaron la experiencia necesaria para poner en marcha el proyecto de Poniente Capital, una firma de inversión de la que es accionista mayoritario. Además, ejerce como asesor del fondo estadounidense Cerberus.

Un futuro musical

Las nuevas generaciones de empresarios han decidido dejar de lado los números y desarrollar su creatividad en el negocio de la música. El mejor ejemplo de ello se encuentra en Taburete, el famoso grupo conformado por Willy Bárcenas -el hijo del extesorero del PP- y Antón Carreño -nieto de Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE-. Dejando de lado sus apellidos, estos artistas se vanaglorian de ser el primer grupo independiente en llenar el Palacio de los Deportes de Madrid y de colgar un cartel "no hay entradas" en todas las ciudades que han recorrido en su gira, que ha llegado incluso a Latinoamérica. Además, han montado su propia discográfica: Volvoreta Records.

También Santiago Isla, hijo del presidente de Inditex, decidió dejar a un lado su licenciatura en Derecho para abrirse paso en el terreno musical. El primogénito de Pablo Isla ya ha liderado dos grupos: Sin Blanca y Chelsea Boots, con el que han fichado para la discográfica Universal.

Rafael Cebrián -el quinto de los seis hijos de Juan Luis Cebrián, presidente de Prisa- también se ha abierto paso en el mundo artístico. Además de participar en numerosas series de televisión, tocar en el grupo The Monomes, Rafael Cebrián copresenta LOS40 BlackJack, uno de los programas globales de la cadena musical que se realiza desde Los Ángeles (EEUU).

PUBLICIDAD