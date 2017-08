Los sindicatos dan siete días de tregua para negociar mejoras en los aeropuertos

Los sindicatos españoles deberían hacerse algunas preguntas. Una de ellas, sería reflexionar por qué tiene el porcentaje más bajo de afiliados de Europa. Otra, que sean sindicalistas al servicio del trabajador, que nada tiene que ver con aparecer en las manifestaciones con banderas republicanas, de la antígua URSS, etc.



Convendría recordarles que el sindicato es una entidad que presta un servicio a los trabajadores y no un lugar para hacer política, ni un modus vivendi, ni para mantener a tantos liberados, y que la huelga es un último recurso, que hay otras vías,y que si son incapaces de acometer, mejor que se vayan, pero no xodan ni al proipo trabajador al decontarle el salario de huelga y a todos los ciudadanos.



Que se informen cómo lo hacen en los países nórdicos, donde teniendo más del 75% de afiliados, así como de otros en donde tienen sentido de ser y la sociedad tiene unos niveles de vida altos.