330 43

Maxion Wheels presentará sus ruedas de acero para los vehículos comerciales líderes del mercado en la feria COMTRANS 2017

17/08/2017 - 10:20

- Business Wire

Maxion Wheels, el fabricante de ruedas más grande del mundo, anunció hoy su participación en la Feria Bienal Internacional de los vehículos comerciales COMTRANS/17, que se celebrará en Moscú, Rusia del 4 al 9 de septiembre de 2017, en el pabellón 15/ caseta número 15-432.

Los clientes y visitantes del stand de Maxion Wheels tendrán la oportunidad de obtener más información sobre las revolucionarias ruedas de acero para vehículos comerciales que han ayudado a construir el éxito de los fabricantes de equipos originales en todo el mundo durante casi 100 años. Uno de los principales productos presentados será la nueva rueda 8,5" x 24" para aplicaciones de neumáticos sin aire para Rusia, Oriente Medio y África. La rueda es un 15% más ligera que la generación anterior, mejorando la vida del neumático y la eficacia energética.

ACERCA DE MAXION WHEELS

Maxion Wheels, a division of IOCHPE-MAXION S.A., is a leading wheel manufacturer for passenger cars, light trucks, buses, commercial trucks and trailers. The Company also produces wheels for agriculture and military vehicles, as well as other off-highway applications. With more than 100 years of wheel-making experience and 10,000 employees globally, Maxion is the world´s largest wheel manufacturer, producing nearly 60 million wheels per year. The Company serves its global OEM customers from 28 locations in 15 countries on five continents, and has state-of-the-art technical centers in the Americas, Europe and Asia. To learn more, please visit Maxion Wheels’ website at www.maxionwheels.com.

Maxion Wheels, una división de IOCHPE-MAXION S.A, es un líder como productor mundial de ruedas para vehículos de pasajeros, camiones ligeros, camiones comerciales y trailers. Además, la empresa produce ruedas para vehículos agrícolas y militares así como otros usos no relacionados con el transporte en carretera. Con más de 100 años de experiencia como fabricante de ruedas y más de 10.000 empleados en todo el mundo, Maxion es el mayor fabricante del mundo al producir alrededor de 60 millones de ruedas al año. La empresa atiende las necesidades de clientes que son fabricantes de equipamiento original en el mundo gracias a su red de 28 plantas en 15 países y cinco continentes, y cuenta con centros técnicos de vanguardia en América, Europa y Asia. Para más información, visite el sitio web de Maxion Wheels en www.maxionwheels.com.

Â

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

PUBLICIDAD