Fin del plazo para recurrir la resolución de Banco Popular en la UE

Lo que ha ocurrido con el Popular, no deja de ser un atraco INSTITUCIONALIZADO. Lo correcto hubiese sido dejar que su capitalización se devalue poco a poco hasta que sus acciones adquieran un valor de 0,0001€, (sopena de que hubiesen hecho otra ampliación de capital y se hubiera cubierto, que esto no se sabe). Los depositantes hubiesen seguido huyendo tal y como ha sucedido, y los que se hubiesen quedado con depósitos por debajo de 100.000€, el fondo de garantia lo hubieran compensado.



Conclusión: Creo que el fondo de garantía de depósitos no era capaz de asumirlo y por eso han hecho la jugarreta de regalárselo al Santander y que este banco asuma los fondos de los depositantes y a los accionistas NADA DE NADA.