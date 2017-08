Trump acusa a Amazon de no pagar impuestos y destruir empleos en EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha lanzado un ataque directo contra el gigante del comercio electrónico Amazon, compañía fundada y dirigida por Jeff Bezos, dueño del diario The Washington Post, a la que ha acusado de dañar al comercio minorista estadounidense "que paga impuestos", provocando la pérdida de muchos puestos de trabajo.

"Amazon está haciendo un gran daño a los vendedores que pagan impuestos. Pueblos, ciudades y estados de todo EEUU están viéndose perjudicados, ¡muchos empleos se están perdiendo!", afirmaba el presidente estadounidense a través de su cuenta personal en Twitter.

Amazon is doing great damage to tax paying retailers. Towns, cities and states throughout the U.S. are being hurt - many jobs being lost!