Los sindicatos de Aena convocan 25 días de huelga desde el 15 de septiembre en todos los aeropuertos

Si tan descontentos están, dejen su puesto y salgan al yermo páramo de la vida real a buscar trabajo. Seguro que rápidamente encuentran un puesto mejor. Cobrar lo que cobran es lo que la mayoría de españolitos cobran. Asómense a la gélida realidad. Pidan trabajo y presenten titulaciones, idiomas, experiencia, etc. Es lo que la mayoría de españoles hacemos. No nos queda otra. Nos vamos con nuestra miseria y nuestro orgullo a un puesto de trabajo nuevo. Y menos aún “secuestramos” un servicio público para hacer palanca y elevar nuestros ingresos. Demanda y oferta. Si no hay demanda fuera del aeropuerto, les sugiero aceptar la subida de sueldo que han rechazado, o no perderlo.