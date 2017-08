Tesla pagará 81 millones al año en intereses por la emisión de deuda basura

Haber chicos, yo NO soy fan de tesla, odio a los fanboys de tesla que parece que solo existe tesla, pero es verdad que hacen coches muy buenos en cuanto al electrico.



Pero hay que ser coherentes, muchos los comparan con el iphone...., las marcas no se van a esfumar porque este tesla, seguiran veniendo y existiendo mercedes, bmw, porsche...., a dia de hoy es una tonteria gastarse 50.000 euros en un coche que en 3 años quedara obsoleto, antes prefiero comprar la mejor opcion que existe (hibrido), gozas de las mismas ventajas que un electrico (descuentos, o pagas aparcamiento y te descuentan dinero de tu compra) pero triplica su autonomia, y cuesta lo mismo.



Hay que ser choerentes sobre los coches, bmw y daimler, tienen tanta caja neta como para comprar el 25% de tesla entera cada uno, (50% entre los dos), y el dinero liquido sin deudas, ayuda muchisimo al i+d



no todo es coche coche coche..., tambien pensar que es una empresa y como consecuencia, debes regir los patrones de conducta del buen empresario valor, sino a la subida de tipos o una recesion economica, pueden hundir tu empresa y que un chino lo compre por 10 millardos y ale, hace 1 año wv podria haber comprado el 100% de tesla con su caja neta,



sea electrico o no, sigue siendo un sector ciclico, y si no generas valor, lo pasaras mal, y ojito que ahora hay un nuevo actor en la peli, y se llama china, que no duda en comprar por tecnologia a golpe de talonario.