El personal de Prosegur estudia ir a la huelga en los aeropuertos de Valencia y Alicante

Los derechos de unos pocos siempre valen más cuando se puede hacer más daño al prójimo. La huelga es un derecho, pero que la regulen de una vez porque esto ya es más tomadura de pelo que otra cosa. Durante la huelga los piquetes informativos da gusto como “informan”, te dejan sin metro, sin recogida de basura, sin clases para tus hijos, etc. Los que aunque cobremos poco y no podemos ni piar porque no podemos fastidiar a nadie, ¿qué derecho de huelga tenemos? Es sólo una reflexión respetando la huelga y pidiendo que respeten un poquito más los derechos de los demás. Valen lo mismo, ¿o no?