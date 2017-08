Los directores ejecutivos de Intel y Under Armour también abandonan el grupo de asesores de Trump

Los directores ejecutivos de Under Armour e Intel han seguido los pasos del consejero delegado de Merck y han decidido abandonar el grupo de asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la tibia respuesta de la Casa Blanca a los incidentes racistas en Charlottesville.

Kenneth Frazier, presidente y consejero delegado del grupo farmacéutico estadounidense MSD y uno de los máximos representantes de la comunidad negra a nivel empresarial en Estados Unidos, ha asegurado que ha abandonado el Consejo "por razones de conciencia".

"Como consejero delegado de Merck y como cuestión de conciencia personal siento la responsabilidad de posicionarme contra la intolerancia y el extremismo", ha declarado el ejecutivo en un comunicado a raíz de los incidentes racistas en la localidad estadounidense de Charlottesville.

El presidente y consejero delegado de Under Armour, Kevin Plank, también ha anunciado su abandono del Consejo a través de su cuenta en Twitter. "Seguimos resueltos en nuestro potencial y capacidad para mejorar la fabricación estadounidense", ha señalado Plank. "Sin embargo, Under Armour se dedica a la innovación y al deporte, no a la política", ha añadido.

I love our country & company. I am stepping down from the council to focus on inspiring & uniting through power of sport. - CEO Kevin Plank pic.twitter.com/8YvndJMjj1