Los trabajadores de Eulen en El Prat rechazan el acuerdo e iniciarán una huelga indefinida

La seguridad aeroportuaria nunca debió de estar en manos privadas (ya se sabe que siempre hay Guardia Civil), ni en un sólo agente privado. Que esto pase en el segundo aeropuerto de España y en alerta 4 antiterrorista es tercermundista. Se cancela contratos, se manda a estos señores a casita y si hace falta se manda al ejercito. Lo hizo Ronald Reagan con los controladores, lo hicimos en España también con los controladores. En otros dos aeropuertos españoles han amenazado con más huelgas. ¿A qué esperan? No hay una forma bonita de mantener la seguridad, se hace y punto. Los controladores cuando llegó el ejercito entendieron que su salarios no estaban por encima de la seguridad y las vidas de los ciudadanos. No dijeron ni mu. No es grato, tal vez no sea justo, pero es lo que hay. Que les pregunten a los controladores los señores huelguistas...