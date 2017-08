Teruel tiene un aeropuerto con aviones, éxito y futuro

Mis votaciones han sido correctas, un menos a ti y un màs a harto de rojos. Hay algo que no se debe olvidar, este de Teruel, sobre unas pistas del ejercito del aire que se las paso al ayuntamiento, estaba destinado para pasajeros que el gobierno de iglesias le dio a una empresa e uno de sus amigos 40 millones. Esta quebró y se largo dejando en plena crisis su responsabilidad, el gobierno posterior vio luz en esta salida y nos tenemos que alegrar. El de Castellón, la izquierda, estuvo saboteando por tierra, mar y aire, con huevos de supuestos gorriones o pájaros que solo los ponían en lo que seria la pista y demás trucos pueriles el que este aeropuerto no avanzase, hasta que gobernasen ellos, falta ha demostrado hacerlo, no olvidemos que el de Teruel, en plena debacle Zapateril 2009 ahi si gastaban dinero inútilmente, solo para decir que las tres capitales mañas tenían aeropuerto. El de Castellón diseño con las expectativas per-zapatero y tenia unos pasajeros, como se ha confirmado, suficientes para su ejecución.