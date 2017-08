Correos inicia su internacionalización al abrir oficinas en Londres y Amsterdam

Os veo bastante desinformados. En Correos quedan pocos funcionarios. La mayoría es personal laboral y "la subvención" que no es tal, es el coste de los servicios en el interior de España. Llevar la correspondencia a pueblos de 100 habitantes no es rentable. Ahora bien, si os parece les quitamos también ese servicio a los pueblos pequeños. Total ya no tienen ni educación ni sanidad, pues no se va a notar mucho.