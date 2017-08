La jefa del JUR, en el centro de las demandas en Europa por el Popular

Hay que tener en cuenta que la JUR no solo fue responsable de la incautación sino que también fue causa de ella pues hay declaraciones que matan bancos. La alemana Elke König (JUR) concedió pasado 23mayo entrevista a BloombergTV donde daba su opinión sobre los problemas de la banca italiana. En un determinado momento, el periodista de Bloomberg da paso a un compañero en Londres que entra directo al grano preguntando por Banco Popular, por el riesgo de impago. König al instante se tuerce y deja al Popular a los pies de los caballos.



“Nunca hemos hablado de casos individuales, pero hay varias entidades en nuestro radar. Por supuesto, Banco Popular es uno de los casos que estamos mirando..."



Ver vídeo a partir del minutos 4:50



https://www.bloomberg.com/news/videos/2017-05-23/single-resolution-eu-shouldn-t-be-bailing-banks-video



declaraciones para achantar a cualquiera, pero no hay que olvidar las incendiarias que realizaron desde Jur a Reuters/Francesco Guarascio 31mayo



http://es.reuters.com/article/businessNews/idESKBN18R2CS-OESBS



que fueron para salir corriendo y, si tenías más de 100.000 no garantizados para estar en el banco a las 6 de mañana para ser el primero y que causarían pánico en liquidez del mejor de los bancos mundiales. BP aún aguantó 15 días.



Esta señora no puede permanecer al frente de un organismo que ha de proteger los depósitos de los europeos !menuda protección da!