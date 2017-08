El Gobierno aumentará la presencia de Guardia Civil en los filtros de seguridad de El Prat

al 16



Ya me dirás que hacían sino el otro día en el aeropuerto los 4 yayos que enviaron los de la ANC para repartir panfletos diciendo que en una Cataluña indepe esto no ocurriría. Suerte que la gente cabreada de la cola pasaba de ellos por el ridículo que hacían. No es una huelga para fastidiar a Cataluña sino un conflicto laboral y la mediación corresponde a la Generalitat