Juncker, en el centro de la polémica por gastarse más de 26.000 euros en un vuelo en avión privado

El presidente de la CE fue a Roma para una noche a finales de febrero

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, en un viaje a Túnez en 2010. | Getty Images

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, vuelve al centro de la polémica después de que la revista belga Knack informase que se gastó casi 26.351 euros en un vuelo en avión privado para pasar una noche en Roma.

Según informa la publicación, Juncker habría contratado un vuelo chárter entre Bruselas y Roma para reunirse con algunos líderes políticos, entre ellos Matteo Renzi, a finales del mes de febrero. Al respecto, la CE ha explicado que el presidente del Ejecutivo comunitario hizo uso de un vuelo chárter porque "no había ningún avión comercial disponible que se ajustase a la agenda del presidente".

La portavoz de la CE, Mina Andreeva, ha explicado que la institución tiene "normas claras" que establecen cuándo se puede viajar con un vuelo chárter y no con uno comercial. Según ha explicado, el código de conducta permite hacer esto cuando no hay vuelos comerciales disponibles, cuando éstos no se ajustan a la agenda de los comisarios o por razones de seguridad.

Con todo, el viaje de Juncker, financiado supuestamente por los contribuyentes de la UE, habría sido sólo un ejemplo del gasto de los comisarios europeos. Los miembros de la CE gastaron casi 500.000 euros entre enero y febrero de 2016 en viajes oficiales. Según estos datos, durante los dos primeros meses del pasado año los comisarios visitaron 26 países europeos y 28 países de fuera del bloque comunitario. En conjunto, los miembros de la Comisión Europea efectuaron 261 misiones. En total, el coste de todas las misiones oficiales fue de 492.249 euros.

El medio belga también explica que, por lo general, fueron vistas breves: seis de cada diez misiones no duraron más de dos días. El alemán Günther Oettinger, entonces comisario de Economía y Sociedad digitales y ahora a cargo de la cartera de Presupuestos, fue el que más noches pasó en el extranjero, con 35. La comisaria de Empleo, la belga Marianne Thyssen, fue la que participó en un número mayor de viajes oficiales, con 16 misiones.

No obstante, la misión más cara fue el viaje de la Alta Representante para Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, quien, con una delegación que varió entre las seis y las ocho personas, gastó un total de 75.118 euros en para asistir a las cumbres de Azerbaiyán y de Armenia que tuvieron lugar entre el 29 de febrero y el 2 de marzo del pasado año.

