Caos en El Prat: Eulen contrata a 60 efectivos de refuerzo y 40 están de baja

Soy antiPotemos, de derechas, del PP, pero los sueldos hay que subirlos YA.



Lo que no puede se es que se saquen concursos con tan poco presupuesto, si la criáis ha pasado, hay que endeudarse si se tiene dinero y pagar intereses.



Ah, que son catalanes y no les dan crédito del Estado Español. Bien, estamos hablando de otra cosa entonces.



Que la Ferrusola y los niños del Pujol devuelvan el 3% Que no lo tienen. Embargo y venta de bienes. Que Mas va de listo, lo mismo. Y que la Calau se esconde, a la p.calle e inhabilitada de por vida por mala gestión.



No se pueden sacar concursos públicos con partidas presupuestarias tan bajas y no poner límites por bajadas temerarias. Logicamrente siempre habrá empresas que oferten, adjudicaciones y ahora problemas.



Los salarios hay que subirlos y dejar a las empresas que gestionen los servicios contratados. Las empresas tienen que ganar para poder crecer. Y los trabajadores ganar para poder cotizar a la Seguridad Social, para sus pensiones y para Hacienda les pueda hacer carreteras sin peajes.



Y al que robe y sea declarado culpable, independientemente de la cuantía robada o malversada, que cuando le llegue el momento de la jubilación, cobre la mitad de lo que le hubiera correspondido. Con independencia de la cantidad robada o malversada por su mala gestión.



A que les acojonaria. Sobre todo si se lo tiene que pagar en un futuro una Seguridad Social Catalana.



Venga valientes, seguir pidiendo la independencia!!!!