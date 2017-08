330 43

Camila Cabello hace furor en las calles con SKECHERS

9/08/2017 - 15:15

- Business Wire

SKECHERS (NYSE:SKX) ha comunicado que la marca de calzado internacional está colaborando con la artista multi platino y número uno en las listas de grandes éxitos musicales, Camila Cabello, para una campaña de marketing mundial de SKECHERS para su colección de calzado femenino. La compositora y cantante de 20 años de edad lanzará su campaña SKECHERS a finales de este mes, seguido por su álbum de debut en solitario el próximo otoño.

«Este año es el comienzo de un capítulo totalmente nuevo para mí, tanto en el terreno musical como en mi percepción de la vida, y estoy encantada de adentrarme en SKECHERS como parte de este viaje», comenta Camila Cabello. «Además del estilo y comodidad del calzado SKECHERS, me encantan sus iniciativas filantrópicas. SKECHERS está marcando la diferencia, ya sea regalando zapatos nuevos a millones de niños o salvando las vidas de los animales en refugios. Es muy importante para mí utilizar mi éxito para ayudar, y colaborar con empresas afines que también piensen en ayudar a los demás. Me encanta este espíritu de generosidad y estoy deseando compartir estos mensajes positivos con el mundo como nueva embajadora de SKECHERS».

«Camila es la heredera natural de nuestro legado de cantantes superestrellas. Tiene millones de personas que la adoran y es la persona en la que se fijarán este año y en el futuro», añade Michael Greenberg, presidente de SKECHERS. «El año pasado figuró en la lista de los 25 adolescentes más influyentes de la revista Time, ha lanzado canciones de éxito tanto en inglés como en español y ha llegado a un segmento del mercado muy escurridizo, los fans milenials y la Generación Z. Con su confianza y personalidad, Camila representa un gran icono mundial para nuestra marca».

La compositora y cantante cubana, Camila Cabello (Epic Records / SYCO) no es ajena a este mundo y en estar en el punto de mira. Después de cuatro años en el grupo Fifth Harmony, comenzó su carrera oficial en solitario, y Cabello ya ha recibido cinco nominaciones a los premios «Teen Choice Awards» este año y ha conseguido estar en la lista de grandes éxitos musicales en colaboración con MGK con «Bad Things», recientemente certificado con doble platino, que generó más de 270 millones de streams en Spotify y posicionó a Cabello como la primera artista femenina en alcanzar el primer puesto en la radio Top 40 con y sin un grupo. También ha colaborado en la canción de J Balvin y Pitbull «Hey Ma» para la banda sonora número uno en las listas de la película «Fate of the Furious», así como con Shawn Mendes para el dueto con certificado de platino «I Know What You Did Last Summer», que alcanzó el número 10 en pop radio y el número 20 en la lista The Hot 100. Cabello en la actualidad está de gira con Bruno Mars este verano en su 24K Magic World Tour.

Entre los actuales embajadores de SKECHERS se encuentra la artista multi platino Meghan Trainor, el actor Rob Lowe, y la modelo y actriz Kelly Brook, la estrella de la televisión Brooke Burke-Charvet, y leyendas del atletismo como David Ortiz, Joe Montana, Sugar Ray Leonard y Howie Long, junto con atletas de élite para la división Skechers Performance de la marca.

