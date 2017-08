770 420

Futbolistas, profesores, policías o 'youtubers', las profesiones a las que aspiran los niños españoles

Ronaldo, Messi, Shakira, Bisbal o Enrique Iglesias, los jefes preferidos

El 20,3% de las niñas españolas afirma que elegiría ser profesora en su futuro laboral, mientras que un 18,2% de los niños optaría por ser futbolista, si bien se cuelan profesiones ligadas a las nuevas tecnologías, como 'youtuber', que querrían ser de mayores un 5,1% de los niños, según los datos que desprende la XIII Encuesta ¿Qué quieres ser de mayor?, elaborada por Adecco.

El estudio, realizado a casi 2.000 niños y niñas españoles de entre 4 y 16 años, muestra que este año la profesión de futbolista para los niños recupera el liderazgo como la más deseada (18,2%), después de que el ejercicio pasado cediese el trono a la de policía, que vuelve a ser segunda (15,3%).

A continuación, se sitúa en tercer lugar la profesión de maestro (6,4%), y en cuarto lugar se coloca la opción de aquellos que el día de mañana quieren ser 'youtubers' (5,1%), una profesión que surgió hace pocos años y que ya está en el top 5 de las más queridas por los niños, escalando cinco puestos respecto a la anterior edición. Le siguen las profesiones de bombero (4,2%), informático (3,8%), ingeniero (3,8%), veterinario (3,4%), médico (2,5%) y actor (2,1%).

Por su parte, las niñas quieren ser profesoras, al ser elegida por una de cada cinco encuestadas, en línea con la tónica de la encuesta desde su inicio hace 13 años. A continuación quieren ser doctoras (11,3%), veterinarias (6,6%), peluqueras (4,7%) y cantantes (3,9%). Otras profesiones que atraen a las niñas españolas son las de actriz (3,1%), enfermera (2,7%), policía (2,7%), fotógrafa (2,3%) y diseñadora de moda (2%).

Pese a la diferencia de profesiones entre niños y niñas, en conjunto coinciden en lo que no quieren ser el día de mañana. Un año más, ambos sexos afirman que no quieren ser políticos (30,3% ellas; 27,9% ellos), seguido de los que no quieren ser barrenderos (16,6% las niñas; 18,3% los niños).

En la tercera plaza ya hay diferencias pues ellas no quieren ser "cualquier otra cosa que la profesión elegida para dedicarse a ella" (9,2%), ni médicos (7%) o bomberas (5,9%), mientras que ellos descartan dedicarse a la medicina (10,8%), a otra profesión que no sea la que les gustaría (8%) o a ser profesor (4,8%).

Deportistas y cantantes, los mejores jefes

En cuanto a sus jefes ideales, para un 47,4% de ellos un deportista famoso sería su jefe preferido, seguido de alguna figura del mundo de la música (15,3%) o de algún influencer (6,5%), así como actores (5,6%) y políticos (4,7%), mientras que para ellas, una figura del mundo de la música (45,9%) sería su jefe perfecto, seguido por una persona procedente del mundo del deporte (14,1%), algún actor o actriz (10%), un familiar o su profesor (5%) o un personaje de dibujos animados (3,2%).

Entre los niños españoles, el futbolista argentino Leo Messi (13%) sería su jefe ideal, seguido de Cristiano Ronaldo (10,6%). A continuación, los niños preferirían ser sus propios jefes (6%), estar a las órdenes del youtuber conocido como El Rubius (3,2%) o a las del futbolista Sergio Ramos (2,8%).

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane (2,3%); el cantante Enrique Iglesias (1,9%); el tenista Rafa Nadal (1,9%); el cantante David Bisbal (1,4%) y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (1,4%) completan los primeros puestos de los jefes más votados por los chicos.

Para las niñas españolas, la cantante colombiana Shakira sería su mejor opción (6,8%); seguida de cerca por la idea de que ellas quieren ser sus propias jefas (6,4%).

A continuación, aparece el delantero portugués Cristiano Ronaldo (5,5%), alguna de las integrantes del grupo musical Sweet California (4,5%), los cantantes David Bisbal (3,2%), Ariana Grande (2,7%) y Enrique Iglesias (2,3%); la actriz Emma Watson (1,8%), y los intérpretes Malú (1,8%) y Manuel Carrasco (1,8%).

Mercado de trabajo

Respecto al mercado de trabajo, el 39,1% de los niños y niñas en España cree que hoy es más difícil encontrar trabajo que un año atrás. Las niñas (34,7%) y los encuestados de más edad (45,3%) son quienes más se decantan por esta teoría.

Tras esta opción, un 38,3% de los encuestados piensa que la situación sigue igual que un año atrás en tema de búsqueda de empleo y un 15,7% de los niños y niñas piensa que es más fácil conseguir trabajo frente a cómo lo era en 2016.

Los aspectos que más destacarían de sí mismos en una entrevista son sus rasgos personales (31,8%), las habilidades y competencias (15,2%) y su actitud (12,9%) como los principales, seguido de otros datos personales (6,6%), formación (3,5%), trato con los compañeros (3,3%), conocimiento de idiomas (3,2%), aficiones (3%) y descripción física (2%).

Vivienda

El informe también muestra que un 27% de los encuestados querría ganar un salario mensual superior a los 15.000 euros, mientras que otros desearían percibir un millón de euros cada mes (6,5%), o que su nómina fuera infinita (5,6%). El 19,3% se conformaría con un salario mensual que abarcase entre 2.000 y 5.000 euros.

En cuanto a qué dedicarían su salario, los niños destinarían su salario a sus necesidades (21,2%), vivienda (15,9%), vehículo (14,7%), familia (10,2%), ahorrar (7,3%), causas altruistas (7,3%), invertirlo (6,5%), gastarlo (4,9%), juegos (2,9%) y viajar (2,4%).

De su lado, las niñas dedicarían su sueldo en mayor medida a sus necesidades (31,4%), vivienda (17%), familia (8,7%), ahorrar (8%), causas altruistas (7,6%, viajar (7,2%), gastarlo (6,8%), invertirlo (3,8%), juegos (3,4%) y vehículo (1,9%).

Igualmente, el informe de Adecco refleja que el 12,7% de los jóvenes cree que los políticos españoles deberían luchar contra la corrupción como medida más urgente a realizar, generar empleo (9,1%) es lo segundo más votado, seguido de ofrecer mejores servicios e infraestructuras (6,8%) y bajar los impuestos (6,4%).

El 57,3% de los encuestados reconoce saber quién es Donald Trump frente al 26,1% que conoce a Angela Merkel y el 25,3% que ubica a Emmanuel Macron. También hay un 11,3% que sabe explicar qué es el 'Brexit'.

Las tareas del hogar

Por último, la mayoría de los niños encuestados (50,8%) reconoce que las tareas de casa siguen siendo principalmente responsabilidad de mamá, mientras que un 44,3% de los niños afirman que en casa trabajan por igual padre y madre. Solo un 3,1% de los encuestados declara que es su padre quien se ocupa mayoritariamente de las labores domésticas y el resto de los consultados habla de otros familiares como abuelos o tíos.

Además, un 48,5% de los jóvenes querría tener una jornada partida el día de mañana y continuar con el horario laboral predominante en el mercado español. Otro 46,7% preferiría tener una jornada continua que implique madrugar un poco más pero "poder marcharse a comer a casa", mientras que un 4,2% no sabe aún qué opción es mejor porque depende del trabajo que tengan que hacer o de las horas que abarque la jornada continua.

