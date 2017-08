Caos legal contra el turismo de masas: CCAA y municipios responden a la falta de regulación estatal

¡Manda guevos!. ¿ Tan difícil es sacar una ley racional, lógica y de cumplimiento en todo el territorio ?. Las leyes tienen que ser pocas, justas y de cumplimientos; no hacer una maraña de leyes. Mientras tanto, que si son galgos o podencos y miles de euros derrochados por políticos por la exclusiva forma de hacer valer la razón de existir el parasitismo. Pero si son los propios políticos los primeros que se saltan las leyes, según les convengan, y no pasa nada. Lo importante es sacar pasta, con más impuestos y multas, pero al ciudadano.



¿ Se han preocupado las CCAA de que las instalaciones eléctricas, de gas, etc. de los apartamentos arrendados estén ajustadas a la ley de prevención y seguridad, y que tengan unos mínimos de habitabilidad ?.



Hay apartamentos que tienen unas instalaciones eléctricas anteriores al invento de la electricidad.