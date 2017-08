770 420

Eulen cede en El Prat ante la presión de Fomento y la Generalitat catalana

La firma acepta subir el sueldo en 200 euros, pero el comité lo rechaza

Si la asamblea aceptara esta propuesta los paros se desconvocarían

Eulen ha cedido a las presiones del Ministerio de Fomento y de la Generalitat de Cataluña para que suba más los sueldos de la plantilla y así poner freno a las protestas que han colapsado El Prat en las últimas semanas. La compañía que preside María José Álvarez ha aceptado a regañadientes la subida salarial de 200 euros impuesta por el Govern, tras haber asegurado que está "por encima de lo admisible". La propuesta de acuerdo presentada por el Ejecutivo regional está en línea con el mensaje que envió ayer por la mañana el departamento que dirige Íñigo de la Serna para que la firma subiera su oferta económica. Hoy, a pesar de ser una nueva jornada sin huelga oficial, se repiten las colas en el aeropuerto de El Prat

"Ambas partes tienen que ceder en sus posturas y entre la subida salarial del 30% que solicitan los trabajadores y del 3% que ofrecía la empresa en un primer momento existe un término medio al que deben tratar de llegar", aseguró el ministerio en un comunicado de prensa.

El alza lineal de 200 euros mensuales planteado por la Generalitat, que está mediando en las negociaciones, es 50 euros superior a la segunda propuesta de la firma (la primera alcanzó los 45 euros) y está 150 euros por debajo de las pretensiones de la plantilla, que exige un alza de 350 euros al mes en concepto de un plus por usar la máquina de rayos x.

Además de la mejora salarial, la Generalitat ha planteado un refuerzo de 75 personas para la plantilla, es decir, incorporar un quinto vigilante en cada filtro de seguridad y 25 más de sustitución. El incremento de trabajadores está muy por encima de los 25 que quería contratar Eulen para reforzar los tres turnos y en línea con lo demandado por los sindicatos, que aseguran que se necesitan 410 o 420 empleados para cubrir la carga de trabajo. La plantilla actual es de 350.

Aunque el comité de huelga ha valorado positivamente el refuerzo de la plantilla, no ha dudado en tachar de "insuficiente" la propuesta económica del Ejecutivo catalán, aunque se ha comprometido a someterlo a la votación de la plantilla en la asamblea que se celebra este jueves. Así, el comité ha rechazado el acuerdo y generalmente en las asambleas, donde no acuden todos los trabajadores, se suele votar en el sentido que opinan los representantes, aunque ésta sea "soberana", tal y como ha asegurado el portavoz, Juan Carlos Jiménez.

Esperanza para evitar más paros

En este sentido, si la asamblea aceptara la propuesta de la Generalitat, el comité desconvocaría los paros parciales previstos para los días 11 y 13 de agosto y la huelga indefinida de 24 horas a partir del 14.

Entre tanto, las aglomeraciones se repitieron ayer en El Prat, con colas en los filtros de seguridad que fueron especialmente importantes por la mañana, con tiempos de espera de hasta una hora, a pesar de que no había convocados nuevos paros parciales hasta el viernes. Por la tarde las colas fueron de hasta 45 minutos en las horas punta de salidas de vuelos.

A la vista de que la normalidad no ha llegado a El Prat a pesar de que no había huelgas decretadas, el ministro de Fomento ha reclamado a la plantilla de Eulen que trabaje "con diligencia" cuando no haya paros para evitar colapsos y seguir perjudicando a los pasajeros.

En este punto, el Ministerio del Interior ha reforzado la dotación de la Guardia Civil en el aeródromo catalán hasta que termine el conflicto. Entre los cometidos de los agentes estaría hacerse cargo de los controles de forma "excepcional y puntual" si se llegara a bloquear la entrada a las terminales. Esto se podría dar si no se cumplen los servicios mínimos o si la situación se descontrola cuando no hay huelga.

