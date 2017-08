¿Debe cambiar el modelo de consumo turístico en España? A corto plazo los ataques no afectarán al sector

Pero si es muy fácil..... Para tener turismo de "élite"... hay que de antemano tener unos servicios de "élite"....¿ los tenemos ?... NO!!, luego tener los horarios de bares y discotecas, igual que Suiza, Inglaterra, Austria, o sea que no sean bares que nunca cierran, ¿resultado?, que no habrá borrachos y niños, extranjeros y nacionales, chillando por la noches, con lo que no solo el ciudadano español y cabreado, que quiere dormir, si no ese turista de élite, que quiere tranquilidad la tenga...¿ lo tenemos ?....NO!!, Tenemos lo que nos hemos buscado, turistas "morralleros", de zapatilla y botellita de agua, y juventud, y turistas de la misma edad, borrachos, armando jaleo por las calles hasta el amanecer...y así no vendrá ese turista que todos añoran, ese... paga, pero a contraprestación de esa tranquilidad, y esos servicios...¿ Estamos por la labor?....NO!!, solo se nos ocurre, poner otro impuesto, como si a base de impuestos estuviese todo solucionado.