La Guardia Civil asumirá el control de seguridad si sigue el caos en El Prat

La concesionaria ofrece un alza salarial de hasta 150 euros

Los representantes de los trabajadores piden una subida de 350 euros

Foto: Efe.

La falta de acuerdo entre Eulen y su plantilla sobre el alza de los salarios y la amenaza de una huelga de 24 horas en pleno puente de agosto ha puesto en alerta al Gobierno, que está trabajando para evitar que se bloquee el acceso a las terminales de El Prat. Así, el Ministerio del Interior ha reforzado la dotación de Guardia Civil del aeropuerto de Barcelona y ya contempla que los nuevos agentes realicen los controles de seguridad si los paros convocados provocan una situación insostenible en las instalaciones, explican fuentes de la Benemérita. La cuarta jornada de reuniones entre Aena, Eulen y trabajadores pondrá el foco en los salarios

De momento la Guardia Civil no ha tenido que actuar en los controles de acceso, que este lunes registraron tiempos de espera de hasta una hora en momentos puntuales. De cara a los paros previstos para el fin de semana del puente, tanto los parciales como el indefinido, y para los que todavía no se ha decretado los servicios mínimos, la Benemérita podrá asumir el control directo de los filtros de seguridad, que no forma parte de sus cometidos habituales, "de forma excepcional y puntual" si recibe la orden de Interior, indicaron desde el cuerpo de seguridad a elEconomista. Cronología del conflicto en El Prat

En este punto, no hay que olvidar que los filtros de seguridad de los aeropuertos son responsabilidad de la Guardia Civil y son ellos los que tiene la autoridad real para registrar las maletas y cachear a los pasajeros en los controles. Como no hay suficientes guardias en España, Aena, Fomento e Interior firmaron un convenio por el cual el gestor se comprometía a dotar de personal privado para reforzarlos.

Así, si en los próximos cuatro días Eulen y su plantilla no logran un acuerdo, la Guardia Civil tendrá que asegurarse que El Prat no se bloquee en uno de los fines de semana largos más complicados del verano, donde, en línea con la operación salida de principios de agosto, habrá más de 5.000 vuelos. Entre el 12 y el 15 de agosto de 2016, el aeródromo de la Ciudad Condal registró 3.936 vuelos (llegadas más salidas) con un total de 615.768 asientos ofertados.

Pero hay que tener en cuenta que este año el tráfico de pasajeros está subiendo un 8,5% y que hay un día más de puente. Hasta la fecha, el malestar en Eulen se ha saldado con esperas de mas de dos horas y ha provocado que más de 1.000 pasajeros pierdan sus vuelos, según denunció la asociación de aerolíneas ACETA. Y es que, en los primeros días de conflicto, antes de que empezaran los paros oficiales, la consigna del Comité de Huelga era conseguir que las colas fueran lo más largas posibles. "Si hay colas está todo ganado", dijo Covadonga Sierra, portavoz del Comité.

Aunque la jornada del lunes se saldó con esperas de hasta una hora, Aena destacó que los servicios mínimos del 90% se cumplieron, y que las mayores esperas se dieron en los tramos horarios en los que no había paros, pero sí "huelga de celo" de los trabajadores de Eulen. Desde el gestor explicaron que a primera hora de la mañana había más puestos de control operativos en la hora de huelga que antes.

Al cierre de esta edición todavía no habían concluido las negociaciones entre la empresa concesionaria y la plantilla que se encarga de los filtros de seguridad. Un portavoz del comité de huelga aseguró al inicio de las reunión que "descartaba" que se llegara a un acuerdo inminente puesto que Eulen estaba muy lejos ofrecer las mejoras laborales y de plantilla que exigen los trabajadores.

Lo que piden los trabajadores

Pero, ¿qué hay detrás de las protestas del personal de la seguridad privada del aeropuerto de El Prat? La principal queja es la falta de personal. Fuentes sindicales explican a este diario que no pueden cumplir con todos los protocolos de seguridad que exige su contrato y con el máximo de diez minutos por pasajero con la plantilla que hay sin comprometer la seguridad del aeropuerto.

Actualmente hay 350 trabajadores de seguridad en El Prat, lo que implica que hay un máximo de cuatro personas por filtro, cuando según los sindicatos debería haber cinco. "Con la previsión de alza del tráfico que tenemos para este verano, la empresa tendría que haber reforzado la plantilla. Se lo avisamos, pero nos dijo que no, que no había presupuesto", explican fuentes sindicales a este diario.

En este punto, explican que la plantilla debería estar compuesta por al menos 410 personas, un 17% más que la actual. A su vez, se quejan de que la gente se ve obligada a hacer muchas horas extra para cubrir los turnos, ya que no se reponen las bajas. En el último año ha habido 30 excedencias y se han ido 10 trabajadores. Además, piden una subida salarial lineal de 350 euros al mes en el concepto del plus de radioscopia, que no se cobra entero. Un trabajador sin horas extra ni antigüedad cobra unos 1.000 euros al mes. "Si no se consigue un refuerzo de la plantilla, no habrá pacto", aseguran.

En este punto, parece que Eulen está dispuesto a contratar a más personal pero no en la cantidad que exigen los sindicatos. La firma que preside María José Álvarez ha ofrecido contratar a 21 personas para reforzar los tres turnos y en cuanto a la subida salarial se ha llegado a ofrecer una mejora de hasta 150 euros al mes frente a los 350 que exigen. En julio Aena dio 425.000 euros extra a Eulen para que reforzara los turnos. El contrato es de 11,5 millones d euros al año, un nivel que varios colectivos políticos, como el PSOE, han tachado de precario.

Los partidos de la oposición y los grupos independentistas catalanes señalan al Gobierno y a Aena como responsables del caos de El Prat, pero el gestor aeroportuario insiste en que no puede participar activamente en las negociaciones, en las que está presente de forma institucional.

Lo único que está en su mano, de momento, es la imposición de sanciones a Eulen por incumplimiento de contrato, ya que tiene que alcanzar unos objetivos de tiempo y calidad de servicio. Según el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), el 95% de los pasajeros tienen que tardar 10 minutos en pasar el control de seguridad. Así, Aena ha abierto dos expedientes sancionadores a la compañía que pueden suponer multas de hasta 300.000 euros. Todavía no se han resuelto los expedientes y desde la cotizada no han querido dar fechas de cuándo podría terminar el proceso antes de multar.

25 días de paros tras el verano

Los sindicatos CCOO, UGT y USO en Aena, que emplea a unas 7.000 personas, han puesto fecha a su amenaza de paros a partir del próximo 15 de septiembre si antes del 16 de agosto no reciben una respuesta positiva en el seno de la Comisión Negociadora a sus reivindicaciones en materia de mejoras salariales y en sus demandas para un plan de empleo.

Según el preaviso de huelga, registrado este lunes en el Ministerio de Fomento, los sindicatos se plantean convocar 25 jornadas de paros de 24 horas en todos los centros de trabajo del Grupo Aena, que se extenderían desde el próximo 15 de septiembre hasta 30 de diciembre. En concreto, los tres sindicatos, con mayoría sindical en el Grupo Aena, barajan convocar 25 jornadas de huelga: 15, 17, 22, 24 y 29 de septiembre; 1, 6, 11, 15, 27, 30 y 31 de octubre; 3 y 5 de noviembre; 1, 4, 5, 7, 8, 10, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre.

