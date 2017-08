Concluye sin acuerdo la reunión entre Eulen y el comité de huelga de El Prat

Aquí todo el mundo puede escribir majaderías, pero la verdad no cambia. La huelga es el producto de la avaricia de las empresas extractoras de lo público como Eulen.



Se están forrando bajando salarios, una muestra es que lo que piden los trabajadores no es ganar más sino recuperar lo que les han robado.



No tienen nada que perder, no llegan a fin de mes con un sueldo mileurista.