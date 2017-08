El Gobierno pide a los trabajadores que planteen medidas razonables y que no alarguen las colas

El Gobierno ha emplazado este domingo a la empresa Eulen a trabajar para desbloquear el conflicto en el Aeropuerto de El Prat y a los trabajadores a plantear "medidas razonables, que se ajusten a la realidad" y a no alargar premeditadamente las colas de pasajeros al ralentizar su trabajo.

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, ha visitado esta mañana el aeropuerto de Barcelona-El Prat coincidiendo con la jornada de paros parciales y poco antes de que se iniciara en la sede del departamento de Trabajo de la Generalitat una reunión convocada por Aena entre Eulen y el comité de huelga.

Gómez-Pomar se ha mostrado confiado en llegar hoy a un acuerdo que permita desconvocar la huelga de los trabajadores de Eulen, empresa que gestiona los controles de seguridad del aeropuerto desde hace poco más de un año al ganar el concurso convocado por el Gobierno.

"Confiamos en llegar a un acuerdo, Aena está facilitando llegar a una solución lo antes posible. El Gobierno está siguiendo puntualmente las incidencias y confiamos en que el conflicto se pueda resolver ya", ha dicho el secretario de Estado.

De hecho, la reunión de hoy ha sido convocada por Aena, después de que la que mantuvieron las partes el pasado viernes día 4 con la mediación de la Generalitat acabara sin acuerdo y al considerar que "no se podía aplazar" el siguiente encuentro, inicialmente planteado por el Govern para el martes día 8.

"Les decimos a Eulen que han de alcanzar un acuerdo, y a los trabajadores que han de ser razonables en sus reivindicaciones, que han de ajustarse a la realidad", ha dicho Gómez-Pomar, que ha afeado a estos últimos que pidan una subida salarial del 30 %, "que no responde a ninguna realidad" económica y que es "completamente descompasada".

Ha denunciado igualmente que los trabajadores han llevado a cabo una huelga encubierta y han hecho "dejación en la calidad del trabajo" para provocar intencionadamente colas de pasajeros.

"El problema no es la proporción entre el pasaje y los empleados de los controles de seguridad", ha asegurado el secretario de Estado, que ha dicho que si se dedica medio minuto más a cada pasajero y se multiplica por la cantidad de pasajeros, las colas crecen exponencialmente.

En este sentido, Gómez-Pomar ha denunciado "la falta de diligencia deliberada de los trabajadores" y "la utilización torticera de la presión y de la provocación de las colas" para agravar el conflicto.

Julio Gómez-Pomar ha reiterado que se trata de un conflicto entre la empresa Eulen y sus trabajadores, ha negado que Aena haya tardado en involucrarse en el problema y ha confiado en que éste se resuelva "por su vía natural", entre la empresa y el comité, sin que el gestor aeroportuario tenga que tomar medidas excepcionales antes del próximo día 14, cuando la actual huelga parcial se convertirá en indefinida.

"La capacidad de Aena para resolver el conflicto es limitada, pero mi presencia aquí y la de Aena en la mesa de negociación refleja que somos los primeros interesados en solucionar el problema", ha señalado.

Ha destacado asimismo que los convenios y los términos de las contrataciones de los trabajadores son "similares en todos los aeropuertos" y ha asegurado desconocer el motivo por el que el conflicto se está produciendo únicamente en el aeropuerto de El Prat.

El comité de huelga pide a Aena "un movimiento"

Por su parte, el asesor del comité de huelga de los trabajadores de Eulen en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, Juan Carlos Giménez, ha pedido a Aena que haga "un movimiento" en la negociación para desencallar la protesta laboral en el aeródromo barcelonés.

"Mientras que Aena no haga un movimiento, convocarnos es hacer un tema de imagen para hacer ver que la negociación se estanca porque el comité de huelga quiere más dinero, que no es el caso", ha asegurado a los medios a las puertas de la Conselleria de Treball, que acoge la mediación entre las partes.

"Eulen no podrá dar lo que pedimos ni el dinero que pedimos porque la licitación es a la baja, así que es Aena quien puede solucionarlo poniendo más dinero" para que más personal pueda atender en los controles de seguridad y satisfacer el aumento salarial que piden los trabajadores.

Aena emplazó el sábado al comité de huelga y a Eulen a reunirse este domingo para desencallar la situación en el Aeropuerto de Barcelona, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, ha viajado a la capital catalana, aunque según ha indicado la consellera de Trabajo de la Generalitat, Dolors Bassa, no está previsto que asista a la reunión.

"Me gustaría que viniera", ha indicado Bassa, quien ha explicado que aunque Aena emplazó a las partes a reunirse en el Aeropuerto, Eulen y sus trabajadores han preferido encontrarse en la sede de la Conselleria.

El comité de huelga de Eulen también denunció que tres horas después del supuesto inicio de la reunión con Aena y Eulen, aún no habían podido sentarse a negociar con ellos.

"Son las 12.30 horas y todavía los trabajadores no hemos podido hablar, no nos hemos podido reunir y no nos han hecho ninguna oferta", ha afirmado en declaraciones a los medios este domingo a las puertas de la Conselleria de Trabajo, que realiza la mediación entre las partes.

"Parece ser que tanto los de Aena como los de Eulen están haciendo llamadas a Madrid para ver qué hacen. Después dirán que somos nosotros los que no queremos negociar", ha añadido Giménez.

UGT culpa al Gobierno

UGT ha afirmado que el conflicto laboral de los trabajadores de Eulen, responsables del servicio de seguridad del Aeropuerto de Barcelona El Prat, "es un claro ejemplo de la nefasta política" desarrollada por el Gobierno en materia de contratación pública.

El sindicato ha criticado que el Ejecutivo y las administraciones públicas "sitúan en manos de la seguridad privada instalaciones denominadas de alto riesgo" como el Ministerio de Defensa o los puertos y aeropuertos del Estado.

"En los últimos años Administraciones Publicas y algunas empresas del sector han iniciado un camino perverso en cuanto a la contratación de servicios, obviando criterios de calidad del propio servicio a desarrollar y basando como único aspecto de adjudicación la oferta económica más baja, que a su vez resulta la más cargada de incumplimientos laborales, fiscales y tributarios", ha denunciado.

En este sentido, UGT ha solicitado de Aena un acuerdo global para la totalidad de aeropuertos en España, que "resuelva la problemática existente en materia de seguridad privada durante la vigencia del Concurso de seguridad", y ha pedido al Gobierno un nuevo modelo de contratación pública para este sector.

El PSOE exige el cese del presidente de Aena

Por su lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) en la Comisión de Fomento, César Ramos, ha exigido este domingo al Gobierno que cese al presidente de Aena, José Manuel Vargas, por la gestión del conflicto laboral en el Aeropuerto de Barcelona El Prat.

Según han manifestado los socialistas en un comunicado, "el actual conflicto laboral del Aeropuerto de El Prat no es más que un reflejo y la consecuencia de la forma de actuar de la dirección de Aena".

En este sentido, César Ramos ha calificado de "vergonzoso" que la dirección de Aena "presuma" de que el valor de la acción se ha triplicado desde su salida a bolsa, "beneficiando a los grandes fondos de inversión, que ya dieron un pelotazo con la mala privatización llevada a cabo por el Gobierno del PP, y, a la vez, reduzca el coste de los servicios concesionarios con contratos que acaban repercutiendo de forma negativa sobre los trabajadores".

A su juicio, las "largas" colas que se están produciendo en el Aeropuerto de El Prat "están perjudicando" la imagen de España y" a un sector tan importante para la economía española como es el turismo".

No obstante, el socialista considera que la gestión del conflicto de El Prat "no es el único motivo que justifica la necesidad del cese" de Vargas. "Hemos denunciado en reiteradas ocasiones que el presidente de Aena actúa más como un directivo de una compañía privada, pensando en los accionistas, que como un presidente de una empresa pública estratégica que tiene que pensar en el interés público", ha declarado.

El portavoz socialista ha recordado el intento de Aena de lanzar una opa sobre Abertis, la congelación de las tasas aeroportuarias o la huelga de los trabajadores de los servicios de restauración del Aeropuerto de Barcelona El Prat.

"El Gobierno no puede seguir mirando para otro lado un día sí y otro también. El presidente de Aena está actuando pensando en intereses distintos a los que tenían que ser la prioridad en la presidencia de una compañía pública", ha reiterado Ramos, que concluye que los socialistas van a exigir al Ejecutivo "que deje de intentar ganar competitividad y beneficio a costa de una mayor esfuerzo y peores condiciones laborales".

Colau pide soluciones y una comisión de seguimiento

Mientras, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha instado al Gobierno y a la Generalitat a convocar una comisión de seguimiento entre todas las administraciones si se prolonga la situación de huelga en el aeropuerto de El Prat, sobre la que, ha dicho, "lamentablemente el Ayuntamiento no tiene competencias".

Colau ha hecho públicas en su cuenta de Twitter cartas enviadas el pasado día 3 al delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y al conseller de Territorio, Josep Rull, en las que solicita la convocatoria de dicha comisión de seguimiento "para que todas las administraciones compartamos la información y podamos poner soluciones a los problemas que afectan a los ciudadanos y ciudadanas".

La alcaldesa pide a estas administraciones que "redoblen esfuerzos negociadores para evitar de forma inmediata el problema que ahora nos afecta. Especialmente en los ámbitos competenciales que corresponden a cada una, tanto en materia laboral como en materia aeroportuaria".

"Un aeropuerto que quiere estar conectado con el mundo no puede encontrarse permanentemente afectado por problemas de diferente tipo, como los que se han venido produciendo en los últimos meses y que han producido disfunciones para sus usuarios", considera la alcaldesa en su misiva.

En otro mensaje de Twitter dirigido a Aena y a la empresa Eulen Seguridad, Colau ha indicado que "en estos días de máximo tráfico aéreo Barcelona no se puede permitir un aeropuerto colapsado", por lo que les ha pedido "máximo esfuerzo" para llegar a un acuerdo con los trabajadores.

