UpM: "La empresa española puede conectar Latinoamérica con el Mediterráneo y África"

Fathallah Sijilmassi, secretario general de la Unión por el Mediterráneo (UpM)

La Unión por el Mediterráneo (UpM) agrupa a 43 países (los 28 de la UE y 15 del Sur y Este del Mediterráneo) con el objetivo de promover la cooperación regional e iniciativas que beneficien a los ciudadanos, principalmente a los jóvenes, y al dinamismo económico. Entre sus proyectos figura el apoyo a las empresas de cualquier tamaño que deseen hacer negocios en el Mediterráneo, donde Sijilmassi defiende que existen "muchas oportunidades" y las compañías españolas pueden tener un papel protagonista.

¿Qué retos tiene la UpM?

Sabemos que hay muchos desafíos: conflictos, cuestiones de seguridad, terrorismo, extremismo, inmigración, refugiados, pero precisamente por eso necesitamos un marco para trabajar en la región. El año que viene cumpliremos diez años, pero si en 2017 la UpM no existiese, debería crearse, porque es más obvio que nunca que necesitamos un marco de cooperación, diálogo y partenariado.

¿Cómo se consigue?

El norte y los países mediterráneos deben trabajar juntos, por eso tenemos una copresidencia. No es Europa hablando al sur, es Europa trabajando con el sur; juntos. Además, está el secretariado para hacer seguimiento de la aplicación de las decisiones, que se toman en foros anuales con los ministros de Exteriores y se complementan con encuentros trimestrales de altos funcionarios, alternativamente en Barcelona y Bruselas.

¿Cuál es la hoja de ruta?

La UpM está firmemente comprometida con los hechos, no con las palabras. Quizás tenemos menos presencia mediática porque no estamos en las palabras. Trabajamos en el terreno, en la acción, porque queremos hacer cosas. La región necesita acción, no necesita discursos nostálgicos y románticos sobre el Mare Nostrum, ni tampoco perspectivas muy negativas sobre que nada funciona, porque no resuelves el problema, y tampoco necesita análisis teóricos sobre el futuro de la región. Sabemos que hay una situación grave, sabemos que no podemos dejar esa situación desatendida, los que creemos en la UpM es que la mejor manera de responder a la agenda negativa es construir una agenda positiva porque hay oportunidades.

¿Qué oportunidades?

España es muy activa en la región, es uno de los socios más importantes en el sur. Es importante para la UpM construir el marco para que las empresas españolas y europeas se beneficien más de las oportunidades en los países mediterráneos: Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Jordania, Líbano, Israel, Turquía, son mercados que están creciendo rápidamente. Hay problemas en Libia y Siria, pero hay al menos otros 10 países en los que el crecimiento de la economía es muy fuerte, hay oportunidades económicas muy dinámicas. Nuestro papel como UpM es ser una plataforma para facilitar contactos, abrir puertas, tratar de resolver obstáculos y crear un entorno adecuado para estas oportunidades.

Están trabajando para llegar a las pymes...

Tenemos alianzas con patronales y asociaciones empresariales catalanas y estatales, y también con empresas. Abertis, Abengoa, Gas Natural Fenosa, Enagas, tienen grandes alianzas en la región, pero también las pymes hacen y pueden hacer negocios en la región. Queremos estar cerca de las empresas españolas, apoyarlas para desarrollar sus negocios. Sé que saben más de Latinoamérica que del Mediterráneo y África, pero tenemos muchas iniciativas de las que las empresas pueden beneficiarse. Las empresas españolas pueden jugar un papel muy importante conectando Latinoamérica, el Mediterráneo y África con España como hub. Tenemos el deseo de que no se hable de norte y sur, sino de crear intereses cruzados y alianzas.

