The Pokémon Company International y Fathom Events traen la película Pokémon ¡Te elijo a ti! a cines para un evento cinematográfico de dos días

1/08/2017 - 9:55

La nueva película Pokémon de dibujos animados, ¡Te elijo a ti!, basada en la mundialmente popular marca Pokémon, va a estrenarse en cines de todo el mundo durante dos días en noviembre. The Pokémon Company International ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo con Fathom Events, el reconocido líder en campañas de distribución cinematográfica, para los derechos cinematográficos internacionales de la tan esperada película fuera de Asia.

La película Pokémon ¡Te elijo a ti! es una historia sobre los orígenes del primer encuentro de Ash y Pikachu, así como sus aventuras mientras buscan al Pokémon legendario Ho-Oh. Durante su travesía, el icónico par se encuentra con caras conocidas y con personajes nuevos, como los Entrenadores Verónica y Samuel, e incluso se cruza con un nuevo y misterioso Pokémon singular, Marshadow. Esta nueva y original historia sobre los comienzos de una de las más queridas amistades de la cultura popular está repleta de desafíos y épicos combates Pokémon.

“Al ser una película sobre los orígenes, la película Pokémon ¡Te elijo a ti! es la perfecta manera para que las nuevas generaciones de fans de Pokémon experimenten los comienzos de la amistad entre Ash y Pikachu, y ofrece a los fans de siempre una nueva y emocionante forma de ver el inicio de sus épicas aventuras”, declaró Colin Palmer, vicepresidente de Marketing de The Pokémon Company International. “Estamos encantados de trabajar con Fathom Events, cuya experiencia en eventos de estrenos cinematográficos únicos ofrecerá a las familias y fans la oportunidad de juntarse y experimentar la emoción de los dibujos animados Pokémon en la gran pantalla”.

La película Pokémon ¡Te elijo a ti! se mostrará en cines solo durante dos días, el domingo 5 de noviembre y el lunes 6 de noviembre de 2017, en determinados mercados internacionales. Próximamente habrá disponible más información, incluyendo los horarios de las proyecciones y ofertas especiales. La película ya está entusiasmando a los aficionados al cine en Japón, donde la franquicia comenzó, colocándose en lo más alto de la lista el primer fin de semana.

“Fathom Events se complace en trabajar con The Pokémon Company International para traer la película Pokémon ¡Te elijo a ti! a Estados Unidos y a mercados cinematográficos internacionales”, afirmó Ray Nutt, director ejecutivo electo de Fathom Events. “Estamos deseando ofrecer a los fans de todo el mundo un evento cinematográfico Pokémon de gran calibre que no querrán perderse”.

Más información sobre las ubicaciones de los cines participantes, las fechas de venta de entradas y los detalles del evento estará disponible próximamente en www.FathomEvents.com. Los padres y los fans pueden visitar ahora el sitio web para apuntarse y recibir actualizaciones y detalles sobre el nuevo estreno cinematográfico limitado.

Para obtener más información sobre dibujos animados Pokémon, visita www.pokemon.es y únete a la conversación en las redes sociales con #PokemonTeelijoati.

Acerca de Pokémon

The Pokémon Company International, subsidiaria de The Pokémon Company en Japón, se encarga de las operaciones de la empresa fuera de Asia y es responsable de la gestión de la marca, la concesión de licencias, el marketing, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, la serie de televisión y el sitio web oficial de Pokémon. El fenómeno Pokémon comenzó en Japón en 1996 y en la actualidad es una de las marcas de entretenimiento más populares entre los niños de todo el mundo. Para obtener más información, visita www.pokemon.es.

Acerca de Fathom Events

Fathom Events es reconocido como el distribuidor nacional líder de cine de contenido alternativo. Cuenta con cines asociados en las 100 Designated Market Areas® (áreas de mercado designadas) más importantes y se considera uno de los distribuidores más grandes de contenido para cine. Fathom Events es propiedad de AMC Entertainment Inc. (AMC), Cinemark Holdings, Inc. (CNK), y Regal Entertainment Group (RGC) (colectivamente, “AC JV, LLC”) y ofrece una variedad de eventos de entretenimiento excepcionales como presentaciones en vivo y de alta definición de Metropolitan Opera, producciones teatrales y de danzas como Bolshoi Ballet y National Theatre Live, eventos deportivos como “Canelo Álvarez vs. Julio César Chávez, Jr.”, conciertos de artistas tales como Michael Bublé, Rush y Mötley Crüe, el ciclo de películas de un año TCM Big Screen Classics, eventos motivadores como To Joey With Love y Facing Darkness, y títulos de animé como Princess Mononoke y Spirited Away. Fathom Events lleva a la audiencia detrás del escenario y ofrece actividades adicionales únicas, lo que incluye rondas de preguntas y respuestas de la audiencia, imágenes exclusivas del detrás de escena y entrevistas con los actores y el equipo, lo cual crea una experiencia VIP insuperable. La red de transmisión digital en vivo (“DBN”, por su sigla en inglés) de Fathom Events es la red de transmisión de cine más grande de América del Norte, y lleva eventos en vivo y pregrabados a 897 ubicaciones y 1387 pantallas en 181 áreas de mercado designadas. Para obtener más información, visite www.fathomevents.com.

